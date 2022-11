Nach drei Siegen in Folge gab es für die TG Pfalz wieder eine Niederlage in der 3. Bundesliga der Turner. 9:57 endete der Vergleich mit Spitzenreiter TSG Sulzbach, der an vier Geräten überlegen war. Bastian Conrad vom TB Oppau (zum 5:5 am Pferd und 2:2 am Barren) und der 22-jährige Felix Hanß vom TV Landau (beim 2:10 am Reck) konnten für die Pfalzauswahl punkten. Nachdem sie den Klassenverbleib geschafft hat, verzichtete sie auf den britischen Gastturner Maxwell Robertson und bot zum ersten Mal den gerade 16-jährigen Oskar Dietz vom TV Bad Bergzabern auf. Er turnte am Boden und an den Ringen (unser Bild). Die Trainer setzten auch Dario Weis (26) vom TV Bad Bergzabern sowie Benjamin Schreieck (27) und Philipp Mäuslein (24) vom TuS St. Martin ein. In der letzten Runde treten die Pfälzer am 12. November in Sulzbach im Taunus gegen den TV Weißkirchen an.