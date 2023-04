„Es war ein tolles Geburtstagsgeschenk, ein unvergessliches Erlebnis“, sagte die Ukrainerin Olena Poliekha am Dienstagabend nach dem Handballspiel der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Liga gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporischschja (35:26).

RHEINPFALZ-Mitarbeiter Kersten Beyer hatte für vier geflüchtete Ukrainerinnen, die in Freckenfeld sind, Freikarten organisiert. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler meldete sich wenige Minuten nach seiner Anfrage und stellte Eintrittskarten zur Verfügung.

Die nun 41-jährige Olena stammt wie ihre Schwester Olha und ihre Nichte Veronika aus der Metropole Saporischschja im Süden des Landes. Die Familie wohnte direkt neben dem Werk des Triebwerkherstellers Motor Sitsch, dem Hauptsponsor des Handballteams. Ihr Ehemann kämpft an der Front. Er hat seine Tochter Anna, die in Deutschland zur Welt kam, noch nicht gesehen.

Die 400 ukrainischen Fans unter den 1600 Zuschauern bejubelten jedes Tor, bei der zwischenzeitlichen 5:4-Führung ihres Teams bebte die Halle.

Vor der Partie wurde es ganz still. Maria Korchak, aus Kiew geflohene Gaststudentin an der Mannheimer Musik-Hochschule, stimmte im Lichtkegel der abgedunkelten Friedrich-Ebert-Halle die ukrainische Nationalhymne an. Ihre Landsleute stimmten leise mit ein.

„Ja, natürlich habe ich in diesem Moment an meine Heimat gedacht. Ich hoffe, dass alles gut wird“, meinte Olha Borysova. Sie war früher eine gute Leichtathletin, spielte bis zum Kriegsbeginn Basketball. Jetzt singt sie im Freckenfelder Chor „Singfonia“. Sie spricht schon gut Deutsch, ihre 13-jährige Tochter Veronika noch besser.

Beim Foto nach dem Spiel berichteten die Spieler von ihrem schlechten Gewissen, weil sie hier in Sicherheit Handball spielen können. In der nächsten Saison treten sie in der slowakischen Liga an.