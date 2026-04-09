Eine volle Halle erwartet die HSG Landau/Land in Albersweiler. Das U18-Länderspiel der Mädchen gegen Frankreich ist zu managen. Am Tag danach gibt es einen Abschied.

Am Samstag das U18-Länderspiel der Mädchen Deutschland gegen Frankreich (16 Uhr), am Sonntag das letzte Saisonheimspiel der Männer der HSG Landau/Land als Absteiger in der Oberliga Rheinhessen/Pfalz gegen Tabellenführer TV Nieder-Olm (18 Uhr). Welches Spiel kann Rainer Gerstle mehr genießen in der Löwensteinhalle in Albersweiler?

Gerstle ist Vorsitzender in Albersweiler, seine Frau Ute ist Jugendleiterin der großen Handball-Spielgemeinschaft (HSG), Sohn Lukas ist Spielertrainer der Männermannschaft – die nach der Qualifikation für diese Spielklasse kein Land in der Oberliga sah. Das 22:34 gegen den Tabellenzweiten HLZ Friesenheim/ Hochdorf III war die nächste klare Niederlage. Rainer Gerstle spricht von einer Drei-Klassen-Liga.

Wiederaufstieg das Ziel

„Nächste Saison bin ich auf jeden Fall noch am Start, dann schauen wir mal“, sagt Lukas Gerstle, der mit zunehmendem Alter seine früheren schweren Verletzungen spürt. Das 19:34 war sein neuntes Tor bei der jüngsten Niederlage. Der 31-Jährige ist optimistisch: „Der Wiederaufstieg ist das klare Ziel für nächstes Jahr.“

Kein leichtes Unterfangen, die beiden Verbandsliga-Zwölferstaffeln werden zusammengelegt. TSG Ober-Hilbersheim, HSG Nahe-Glan, Eckbachtal II, Budenheim II und Göllheim sowie Dudenhofen II, TuS Heiligenstein und TSV Kandel sind wahrscheinlich Gegner. Gerstle verliert einige Spieler: Yannick Steiner, Lennart Eichinger, Lucio Frahry, vielleicht Torhüter Jonas Dettbarn. Was er „eigentlich relativ entspannt“ betrachtet: Auf jeder Position gebe es Spieler hintendran.

Große Delegationen

Für die HSG Landau/Land wird es am Samstag aufregend in der Halle, in der am Donnerstag ein dreitägiges Jugendcamp zu Ende gegangen ist. Die Delegationen der Verbände sind groß, dazu gesellt sich lokalpolitische Prominenz. Zum Spiel um 16 Uhr, E-Jugendliche begleiten die U18-Auswahlen aufs Feld, werden die Nationalhymnen gespielt. In Mundenheim gewann die deutsche Auswahl am Donnerstag vor 400 Zuschauern mit 33:27 gegen die Französinnen, Fine Stenzel (5/1), Jule-Marie Jördens und Nele Kurok (je 4) trafen am häufigsten. An diesem Freitag um 17.30 Uhr gibt es den Vergleich in der Ebert-Halle in Ludwigshafen. Die Albersweilerin Mira Bender verpasst alle Spiele nach einer Verletzung. Tickets für das Spiel im Netz unter https://www.hsg-landau-land.de/.