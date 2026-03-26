Weil sie sich im Schulsport verletzt hat, verpasst Mira Bender das U18-Länderspiel in Albersweiler gegen Frankreich. Eine andere Pfälzerin ist im Aufgebot.

Ein Handball-Länderspiel bekommen Fans in Albersweiler geboten. Die weibliche U18-Nationalmannschaft läuft am Samstag, 11. April, 16 Uhr, in der Löwensteinhalle gegen Frankreich auf. Mit Jette Dürk, die beim TV Kirrweiler spielte, ohne die Albersweilerin Mira Bender, die ebenfalls bei der HSG Bensheim/Auerbach ist. Bender wird zusehen. In den Osterferien wird sie zu Hause erwartet. Die nominierten Marlene Wagner und Hanna Walther sind ebenfalls Teamkolleginnen von Bensheim/Auerbach.

Auch die Südpfälzerin Annika Kutschera, früher Kirrweiler, heute Borussia Dortmund, fehlt im am Mittwoch veröffentlichten Aufgebot. Die Dirmsteinerin Louisa Werner, Torhüterin der HSG Blomberg-Lippe, ist auf der Liste.

Viele Tore im Team der Junior Flames

Im vergangenen August war die 17-jährige Mira Bender als Rechtsaußen auf die Schnelle mal in den Bensheimer Bundesliga-Kader aufgerückt, weil es personelle Probleme gab. Die Linkshänderin spielt in der A-Jugend-Bundesliga und wirft Tore bei den Junior Flames, der zweiten Mannschaft, in der Dritten Liga. Die Schülerin des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums hat vor ein paar Wochen im Schulsport eine Kreuzbandzerrung erlitten und wird erst wieder ins Training einsteigen.

18 Spielerinnen hat das Trainerteam um Bundestrainer Gino Smits für die Vorbereitung vom 6. bis 12. April in Ludwigshafen mit drei Länderspielen gegen Frankreich nominiert, Teil des deutsch-französischen Austauschprogramms, gefördert vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW). Am 10. April spielt die U18 in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Im Juni soll die Auswahl für die U18-WM stehen.

Drei Tage „Handballschule“ für Kinder

Mit dem Spiel in Albersweiler setzt der in die HSG Landau/Land integrierte HSV Albersweiler seine Veranstaltungen zur 100-jährigen Handballgeschichte im Ort fort, zu denen im vergangenen Jahr das Festbankett im Hohenstaufensaal in Annweiler gehörte. In der Woche vor dem Länderspiel (Dienstag bis Donnerstag) gibt es ein extern angebotenes Handball-Camp für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Rund 50 Kinder aus dem Umkreis nehmen an der „Handballschule“ (Kosten: 160 Euro) mit täglich zwei Trainingseinheiten teil. Die HSG Landau/Land organisiert das Mittagessen. Marco Sebastian hatte so ein Camp schon in seiner Zeit beim TV Kirrweiler initiiert: „Die Kids waren alle begeistert.“