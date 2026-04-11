2:1 gewinnt Frankreich den U18-Länderspielvergleich in der Pfalz. Mira Bender verpasst auch das Spiel in Albersweiler, hat aber wieder gute Laune.

17:21 (53.), sogar 19:21. Team Deutschland ist dran im U18-Länderspiel der Mädchen. Mit Deutschland- und Defense-Rufen versuchen junge Fans unter den 400 Zuschauern, die Handball-Auswahl zu pushen. Es reicht nicht zum zweiten Sieg im dritten Vergleich in vier Tagen. Frankreich gewinnt am Samstag in Albersweiler mit 22:19 (14:9).

Wie ordnet Bundestrainer Gino Smits den Lehrgang ein, der mit einem Abendessen in der Halle endet? Er stellt das Positive heraus. Die Belastung wie bei einer EM oder WM mit wenig Zeit zwischen den Spielen. Die gute Abwehr in Albersweiler. Die Leistungssteigerung nach missratenem Beginn (1:5, gar 9:18 in der 39. Minute) hat ihm gefallen, die „tolle Organisation“ und die volle Halle als „Wertschätzung für die Mädchen“. Nicht gut: im Angriff zu wenig Zug zum Tor in der ersten Hälfte. Auf die Idee von Markus Bender in Montenegro hin hatte er das Länderspiel in Albersweiler mit in die Wege geleitet.

Auslöser U17-EM

In Montenegro wurde 2025 die U17-EM gespielt. Der Albersweilerer Markus Bender war als Fan dabei, Tochter Mira als Spielerin. Die Region sei ein Niemandsland im Frauenhandball, sagte Bender sinngemäß zu Smits. „Das können wir ändern“, soll der 61-Jährige geantwortet haben.

Also machte sich der Verein der HSG Landau/Land in Albersweiler dran, ein Länderspiel auf die Beine zu stellen. Unterstützung kam vom Verband Rheinhessen/Pfalz mit dem Vorsitzenden Ulf Meyhöfer. Meyhöfer wohnt wieder in Kapsweyer und wird den HBC Weißenburg zu seinem nächsten „Heimatverein“ machen. Er freut sich am Samstag auf den HBC-Präsidenten Patrick Kuhn, der mit Manfred Siener vom Gastgeber als Hallensprecher tätig ist. Die Spielerinnen, die namentlich vorgestellt werden und mit Kindern einlaufen, werden warmherzig begrüßt. Gänsehaut-Feeling, als die Nationalhymnen gespielt werden. Beifall für die ersten Ballgewinne der deutschen Auswahl – die bald 3:8 hinten liegt. Rechtsaußen Mara Lehmann gelingt das 4:8.

Mira Bender: „Mir geht es super“

Rechtsaußen ist auch Mira Bender von der HSG Bensheim/Auerbach. Vor sieben Wochen erlitt die 17-Jährige eine Kreuzbandzerrung. Zwei Wochen lang zog sie der Gedanke, das Länderspiel verletzt zu verpassen, herunter. „Mir geht es super, ich merke gar nichts“, sagt sie nun am Rande des Spiels. Am Donnerstag war sie erstmals wieder im Mannschaftstraining in Bensheim.

Mira Bender im Publikum mit Nicole Wolf. Foto: Iversen

2023 wechselte Bender von Landau/Land, wo sie mit ihrem Vater und Nicole Wolf auch eine Jugend trainierte, nach Mundenheim, 2024 zog sie in die Akademie des hessischen Bundesligisten. Jede hat ein Zimmer mit Bad, die Küche teilen sich alle zur Selbstversorgung. An vier Tagen in der Woche ist Training, sechs Einheiten. Sie geht davon aus, dass sie zum Auswahllehrgang vor der U18-WM im Sommer eingeladen wird. Alles Weitere muss sie abwarten.

Nur einen Ball

Das gilt wohl auch für die Dirmsteinerin Louisa Werner und die Diedesfelderin Jette Dürk. Linksaußen Dürk, wie Bender in Bensheim, kann am Samstag in der ersten Hälfte wenig punkten. Werner, Torhüterin bei der HSG Blomberg-Lippe, muss damit klarkommen, nur einen Ball gehalten zu haben. In der zweiten Hälfte spielt Torhüterin Marlene Wagner und kann sich mehrmals auszeichnen.

„Louisa hat sich einen Kopf gemacht, dass sie alles zeigen möchte“, meint Bundestrainer Smits. Die 17-Jährige erinnert sich, wie sie in der E- oder D-Jugend Auswärtsspiele in der Löwensteinhalle in Albersweiler bestritt. Nun ist sie als Nationaltorhüterin da. Ihr Eindruck: „Ich habe das Gefühl, bei einigen Würfen den richtigen Riecher zu haben. Ich schau’ es mir noch mal an und reflektiere, was ich besser machen kann.“