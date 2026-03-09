Basketball TVB im Dreikampf um die letzten Plätze in der Regionalliga

Jeremy Reisberger (10) erzielte elf Punkte. Zu wenig.

Die Lage spitzt sich zu beim TV Bad Bergzabern. Beim BC Neu-Isenburg konnten die Kurstadt-Korbjäger um ihre erfolgreichsten Schützen Viktor Reimisch (14 Punkte), Jeremy Reisberger (11) und Eric Bergmann (11) keinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Regionalliga anbringen. Nach der 65:73 (31:35)-Niederlage und dem überraschenden 83:73-Sieg des Schlusslichtes MTV Kronberg gegen die SG TV Dürkheim/BI Speyer II wird das Saisonfinale zum „Hitchcock-Krimi“, weil die drei letztplatzierten Teams noch gegeneinander spielen. Der TVB kann bestenfalls noch als Drittletzter durchs Ziel gehen.

