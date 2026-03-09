Die Lage spitzt sich zu beim TV Bad Bergzabern. Beim BC Neu-Isenburg konnten die Kurstadt-Korbjäger um ihre erfolgreichsten Schützen Viktor Reimisch (14 Punkte), Jeremy Reisberger (11) und Eric Bergmann (11) keinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Regionalliga anbringen. Nach der 65:73 (31:35)-Niederlage und dem überraschenden 83:73-Sieg des Schlusslichtes MTV Kronberg gegen die SG TV Dürkheim/BI Speyer II wird das Saisonfinale zum „Hitchcock-Krimi“, weil die drei letztplatzierten Teams noch gegeneinander spielen. Der TVB kann bestenfalls noch als Drittletzter durchs Ziel gehen.