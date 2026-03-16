Jetzt hat es auch den Handball-Verbandsligisten TV Wörth erwischt. Im 19. Spiel musste der Tabellenführer am Sonntag beim Verfolger TuS Heiligenstein mit 29:36 die erste Niederlage hinnehmen. Aber auch der Tabellenzweite Südpfalz-Tiger II verlor, es bleibt beim Vier-Punkte-Vorsprung.

„Eine verdiente Niederlage“, sagte Wörths Trainer Thorsten Morio: „Wir hatten keinen Zugriff im Abwehrinnenblock, die Rückraumschützen des Gegners konnten unbehindert werfen. Auch eine Manndeckung oder sogar doppelte Manndeckung hat nichts geholfen. In Summe waren die Abwehr- und Torhüterleistungen nicht gut genug, um in Heiligenstein zu gewinnen.“ Torwart Christian Glaser habe sich in der ersten Halbzeit einen Muskelfaserriss zugezogen. Die erfolgreichsten Torschützen bei Wörth waren David Lang (8/4), Felix Werling und Maurice Schumacher (je 3).

Bei drei noch ausstehenden Spielen kommt als nächster Gegner der TV Offenbach II am Samstag 28., März, nach Wörth. Die Tiger spielen an diesem Samstag in Rodalben. Der Tabellenerste steigt direkt auf, der Zweite geht in die Relegation.