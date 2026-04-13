Die Südpfalz-Tiger II führen im Verbandsliga-Topspiel mit 25:21. Aron Breitinger wird zum Wörther Aufstiegshelden. Stimmen nach dem 26:26.

Es war ein Krimi. Direkt vor der Schlusssirene erzielte Aron Breitinger mit seinem dritten Treffer in Folge für den TV Wörth den 26:26-Ausgleich. Damit holte sich seine Mannschaft im vorletzten Saisonspiel den noch fehlenden Punkt zur Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga beim Tabellenzweiten Südpfalz-Tiger II und den Aufstieg in die Oberliga. Der Jubel auf Wörther Seite war groß. Sofort wurde bei der großen Anzahl der mitgekommenen Zuschauer – die Hälfte der gut 200 – das von Ilona Schumacher vorbereitete Plakat „Herzlichen Glückwunsch zum Meister 2025/2026“ ausgerollt.

Nach ausgeglichenen 15 Minuten setzte sich der Tabellenführer bis auf 8:12 nach 24 Minuten ab. Als Manndeckung für Alexander Werling angesagt war, kam der Tabellenzweite innerhalb von drei Minuten auf 11:12 heran. Nach dem 16:19 riss auf Wörther Seite der Faden: 19:19, 20:20, nach 53 Minuten 25:21 für die Tiger. Ihre Manndeckung gegen Werling klappte gut, wogegen die Wörther Abwehr es den Schützen der Gastgeber auf einmal leicht machte zum Ärger der Wörther Torleute Marcel Dieners und Dominik Schöps. Damit schien die Entscheidung auf den letzten Spieltag verschoben.

Glückwünsche von den Tigern

Wörth kam in der beginnenden 59. Minute auf 25:24 heran, Christoph Gensheimer verwandelte seinen vierten Siebenmeter zum 26:24. Aron Breitinger erzielte im Gegenzug das 26:25 (59:11) und nach einem technischen Fehler der Hausherren bei 59:59 den 26:26-Ausgleich.

„Das war bitter. Wenn man am Schluss so vorne liegt. Aber spannender konnte es nicht sein. Wir wollten es spannend machen, aber den jungen Spielern fehlt noch die Erfahrung. Wir haben klasse gespielt, aber Wörth ist verdient Meister. Wir sind mit der Saison trotzdem zufrieden“, sagte Tiger-Trainer Frank Gerbershagen, der verabschiedet wurde und den Verein nach dem letzten Spieltag verlässt. Sein Cotrainer und sechsfacher Torschütze Christoph Gensheimer (32) schickte gleich den Glückwunsch an die Wörther, „die konstant in ihrer Leistung bei nur einer einzigen Niederlage waren. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir haben super gekämpft, zum Schluss hat die Cleverness gefehlt, um den Sack zuzumachen. Der zweite Tabellenplatz ist ein Erfolg für uns, in der Mannschaft steckt viel Potenzial für die Zukunft.“

Energieleistung

Überglücklich war Thorsten Morio, der Trainer des TV Wörth: „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel eigentlich im Griff gehabt und beide Torleute waren stark. Wir sind gut gestartet und haben immer wieder klare Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir zu viele technische Fehler, die Abwehr klappte nicht mehr, wir bekamen zu einfache Tore.“ In der 51. Minute stellte er auf Manndeckung um. „Dann brachten wir eine tolle Energieleistung und ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie das noch geschafft hat.“ Sein Co- und Torwarttrainer Uwe Beyerle freute sich über die gute Leistung der beiden Torleute vor der Halbzeit. „Dann taten sie mehr leid, da die Abwehr nicht mehr funktionierte.“ „Das fühlt sich natürlich gut an. Bin ich froh, dass die zwei Würfe zum Schluss drin waren. Jetzt können wir richtig feiern“, sagte der junge Aron Breitinger.

„Aus dem Sumpf herausgekämpft“

Der frühere Handballer Helmut Schöner, der sich kaum ein Spiel der Mannschaft entgehen lässt, war noch ziemlich aufgeregt nach dem Spiel: „Das hat viele Nerven gekostet. Ich bin froh, dass die Mannschaft in den letzten fünf Minuten wieder zu ihrer vorherigen Form zurückgefunden hat.“ Jürgen Karcher, Vater von Jonas und Lukas – früher selbst aktiv –, sah den Sieg als „glücklich, aber verdient an. Ich bin froh, dass sie sich aus dem Sumpf wieder herausgekämpft haben. Da waren zu viele technische Fehler im Spiel.“ Willi Werling, Vater von Alexander und Felix, sprach von einem aufregenden Spiel: „Eine klare Führung verspielt, dann gezittert und am Schluss wieder aus dem Feuer gerissen.“

Wörths Abteilungsleiter Nicki Beyerle lobte den Kampf- und Teamgeist der Mannschaft. „Nach einer super ersten Halbzeit eingebrochen, dann in Zusammenarbeit mit dem Trainer entscheidenden Teamgeist gezeigt.“ Julius Ritter, der verletzungsbedingt schon länger ausfällt, aber nächste Saison wieder dabei sein will, meinte cool: „Die Schwächeperiode in der zweiten Halbzeit musste ja irgendwann aufhören.“ Sein Bruder Max sprach von einem nervenaufreibenden Spiel und erwähnte, dass seine A-Jugend auch Meister der Oberligastaffel geworden ist.