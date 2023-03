Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 24:0 Punkten geht Spitzenreiter HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler in die Weihnachtspause. Trainer Sebastian Franz lieferte Erklärungen, weshalb der Drittligaabsteiger am Sonntag wenig souverän in der Frauenhandball-Oberliga auftrat. Gastgeber TV Wörth führte nach 19 Minuten mit 13:10. Trainer Gerd Götz konnte seiner Mannschaft nach der 24:30 (15:15)-Niederlage keinen Vorwurf machen: Sie hatte sich nach Kräften gewehrt.

Acht Spielerinnen hatte Götz auf der Bank. Darunter B-Jugendliche und – mit einem speziellen Schuh – Lara Pfirrmann. Im März will sie wieder anfangen. „Ich wollte