Endlich wieder Handball: Nach der Sommerpause ist vor der neu formierten Regionalliga. Der TV Offenbach geht Sonntag um 18 Uhr in sein erstes Heimspiel 2024/2025. Gegner sind die HF Illtal. Die Südpfalz-Tiger müssen sich noch gedulden.

Nach vielen Laufeinheiten in Offenbacher Wald und Queichtalstadion, Krafteinheiten mit Athletiktrainer David Hurny und 13 Testspielen scheint der TVO gewappnet für die anstehende lange Saison. Allerdings: „Die Vorbereitung war nicht so, wie ich sie mir gewünscht hatte“, verrät TVO-Trainer Tobias Job, der urlaubs- und krankheitsbedingt wenig Zeit hatte, die Neuzugänge im Rückraum auch spielerisch zu integrieren. Er wisse noch nicht so recht, wo man stehe. „Trotzdem haben wir gleich ein wichtiges Heimspiel vor uns und wollen das um jeden Preis gewinnen“, gibt Job die Richtung vor.

Der Fokus im Sommer lag eigentlich auf der 3-2-1-Deckung. Diese neue Variante wollte der Trainer einstudieren lassen, zudem spielerisch-taktisch viel mit den vom HLZ Friesenheim/ Hochdorf gekommenen Luca Metz, Jens Seithel und Andreas Jagenow arbeiten. „Leider war Andi in der heißen Phase zum Thema Angriff nicht da. Da merkt man schon, dass er sich noch schwer tut. Trotzdem wird er noch wichtig für uns werden“, so Job. Seithel fehlte einige Zeit krankheitsbedingt, einzig Metz war von allen Spieler mit am meisten da. „Er hat in den Tests gezeigt was er kann, bringt viele Fähigkeiten mit. Aber bei allen drei sieht man einfach, dass sie bislang eine andere Spielphilosophie gelernt haben.“

Der siebte Mann

Mit den Zebras ist der Tabellensiebte aus dem Vorjahr zu Gast in der Offenbacher Queichtalhalle. 25:22 hatte der TVO sein Heimspiel in der vergangenen Saison gewonnen, in der Hinrunde im Saarland mit 28:29 verloren. „Was wieder wichtig werden könnte, neben dem Kreisläuferspiel, ist das Spiel mit dem siebten Mann. Das werden die Saarländer nach einer Saison nicht direkt wieder aufgeben“, so Job. Neu in Illtal sind die Rückraumspieler David Szilagyi links und Nuno Rebelo rechts. Letzterer kommt mit Profi-Erfahrung zu den Zebras: Der 1,95 Meter große Linkshänder spielte seit 2018 für Bayer Dormagen, den VfL Potsdam und TuS Dansenberg. Man darf gespannt sein, wer die Qualitäten seiner Neuzugänge im ersten Spiel besser auf den Hallenboden bekommt.

Die Südpfalz-Tiger müssen sich übrigens noch eine Woche gedulden. Ihr erstes Spiel in der Regionalliga Südwest haben sie am 22. September um 18 Uhr gegen den TuS Dansenberg.