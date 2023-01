Nach dem klaren Sieg gegen die HSG Eckbachtal haben die Oberliga-Handballer des TV Offenbach an diesem Samstag (18 Uhr) auswärts den nächsten Prüfstein vor der Brust. „Sie waren vor der Runde mein Favorit“, sagt Coach Tobias Job über den Drittliga-Absteiger SV Zweibrücken. Die SG Ottersheim/Bellheim/ Kuhardt/Zeiskam erwartet um 20 Uhr Mitaufsteiger HSG Nahe-Glan.

Tobias Job ist sich sicher: Hätte beim SV Zweibrücken nicht das Verletzungspech mitgespielt, wäre er komplett oben dabei. So aber haben sich der TV Homburg und die SF Budenheim auf acht und sieben Punkte abgesetzt. Zweibrücken führt die erste Gruppe der Verfolger mit 23:9 Punkten an. Der TVO – aktuell Platz 6 – könnte mit einem Auswärtserfolg auf zwei Punkte heranrücken.

Tobias Job: „Es muss viel funktionieren“

Die Gastgeber haben am vergangenen Spieltag den Tabellenvierten HV Vallendar auswärts mit 26:16 besiegt. „Da haben sie gezeigt, zu was sie fähig sind. Es muss für uns schon viel funktionieren, um dort etwas mitzunehmen“, sagt Job. Bester Mann mit zehn Feldtoren in Vallendar war Philipp Kockler im linken Rückraum. Job kennt den Distanzschützen aus der Dritten Liga, wo er in 22 Spielen 107 Tore erzielte. Nach dieser Saison wird er wieder eine Klasse nach oben zur HG Saarlouis wechseln.

In der Abwehr seien die Zweibrücker Löwen seit Jahren eingespielt. „Es wird schwer, aber wir sind vorbereitet und haben einen Plan“, sagt Job. Im Hinspiel unterlag der TVO nach einer 27:24-Führung in der 52. Minute mit 28:30.

Christian Job: „Den Sieg wollen wir“

Der Tabellensiebte SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam gewann Mitte November in Zweibrücken mit 30:28. Im Januar sind zwei Niederlagen dazugekommen. Das Spiel in Budenheim hatte Trainer Christian Job schnell abgehakt: Gegen ein Budenheim in Bestbesetzung habe seine Mannschaft keine Chance, sie habe gesehen, was ihr zu einer Spitzenmannschaft fehle. Mit der jüngsten Niederlage in Saulheim hatte Job länger zu kämpfen: „Da haben wir Lehrgeld bezahlt. Unser Abwehrspiel hat nicht funktioniert.“

Kreisspieler Fabian Graap, der in beiden Spiedler fehlte, ist wieder dabei. Spielmacher Arne Schäfer sei krank gewesen, so der Trainer. Jan Gerbershagen ist die Alternative. Christian Job: „Den Sieg wollen wir auf jeden Fall.“ Das Hinspiel endete 29:29. meyd/thc