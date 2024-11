In der Handball-Regionalliga RPS will der TV Offenbach am Sonntag (18 Uhr) gegen den TuS KL-Dansenberg direkt weiter doppelt punkten. Der belegt nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit 10:2 Punkten den dritten Platz, verlor nur gegen Vallendar.

„Weitestgehend ist das die Mannschaft, gegen die wir vergangenes Jahr schon gespielt haben“, sagt TVO-Trainer Tobias Job über den Gegner, der seine aktiven Teams nach dem Doppelabstieg neu formiert hat. Sein Team habe beim ersten Auswärtserfolg in Zweibrücken ein richtig gutes Spiel gezeigt. Der Schlüssel zum Erfolg: gute Abwehr, guter Torhüter und gute Spielsteuerung der Mittespieler Thorben Schlüter und Jens Seithel.

„Aber gerade Andreas Benz und Christoph Kunz haben auf Halb ein sehr gutes Spiel gemacht. Für Chris hat es mich besonders gefreut, weil er im Heimspiel davor sehr unglücklich agiert hat und ich ihn früh runtergenommen habe. In der Abwehr wissen wir sowieso, was er kann. Jetzt hat er im Angriff sein bisher bestes Spiel im TVO-Dress gezeigt, finde ich“, sagt der Trainer. „Philipp Mohra hat diesmal nur Abwehr gespielt, Luca Metz nur zehn Minuten, weil er nicht trainiert hat. Diese verschiedenen Typen zu haben, macht uns flexibler.“

Südpfalz-Tiger in Illtal

Die Südpfalz-Tiger treten am Sonntag um 18 Uhr bei den HF Illtal an. „Durch unglückliche Spielverläufe haben sie zwei, drei Punkte zu wenig“, sagt Trainer Jochen Werling über den Tabellen-13. „Wir werden alles raushauen und versuchen, zwei Punkte zu holen.“