27:27 spielte der TV Offenbach im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Holger Schwab bei der SG Saulheim. Seit vier Spielen wartet der TVO auf einen Sieg in der Handball-Oberliga. Nachfolger Tobias Job will das am Sonntag gegen Aufsteiger HSG Nahe-Glan (18 Uhr, Queichtalhalle) ändern.

„Im Drei-Mann-Spiel haben sie uns den Zahn gezogen. Erst durch eine Abwehrumstellung, die wir so noch nie trainiert hatten, haben wir das Spiel drehen können“, sagt Job. Kreisläufer Simon Gensheimer traf nach gelungener Aufholjagd gar zum 26:25 für den TVO (55.). Für zwei Punkte reichte es aber nicht.

Philipp Mohra verletzte sich und konnte wie Maximilian Daum (erkrankt) zu Beginn der Woche nicht trainieren. Das erschwert die Arbeit mit dem neuen Team. „Nach dem Spiel gegen Nahe-Glan haben wir zwei Wochen Zeit, um die Dinge aufzuarbeiten“, sagt Job.

Auf Löwen aufpassen

Über den Gegner HSG Nahe-Glan konnte er sich familienintern bei Christian Job von der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam informieren. Die SG stieg gemeinsam mit der HSG in die Oberliga auf und spielte am zweiten Spieltag dann direkt unentschieden gegen den Nachbarn des TVO, der am Samstag um 18 Uhr beim Tabellendritten SV Zweibrücken antritt.

Gegen Dansenberg II hat die HSG Nahe-Glan gerade den ersten Saisonsieg eingefahren, gegen Tabellenführer TV Homburg holte sie nach Acht-Tore-Rückstand noch einen Punkt. Bester Torschütze am vorigen Samstag: Heinrich Löwen traf neunmal. „Ihn müssen wir aggressiv verteidigen. Auch unter Bedrängnis zieht er immer wieder durch und erzielt so seine Tore“, sagt Tobias Job. Der Bruder von Fußball-Profi Eduard Löwen, der schon für die HSG Landau/Land und VTV Mundenheim gespielt hat, hat mit Abstand die meisten Feldtore in der Oberliga erzielt. Mitspieler Marco Magro-Arzt liegt mit 60 Treffern dahinter.