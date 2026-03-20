Das Tabellenschlusslicht TV Offenbach empfängt in der Handball-Regionalliga Südwest die drittplatzierten SF Budenheim.

„Natürlich ist die Nacht danach nicht so schön, weil man ständig nachdenkt, was man hätte anders machen können. Aber das ändert jetzt ja auch nichts, die Situation ist wie sie ist“, sagt Michael Übel über die Stunden nach der 25:34-Derbyklatsche bei den Südpfalz-Tigern. Der Trainer des TV Offenbach sieht der Realität ins Auge und hat den nächsten Brocken vor sich. Im Hinspiel (24:41) gab es die höchste Saisonniederlage. Es war der Beginn einer Serie von 13 Niederlagen in Folge, die bis heute anhält. Das Rückspiel beginnt am Sonntag um 18 Uhr.

Kleine Ziele setzen

Dass der ein oder andere Spieler aufgrund des nahezu unvermeidlichen Abstiegs gedanklich schon mit der Runde abgeschlossen hat, glaubt Übel nicht. Auch wenn er selbst aus eigener Erfahrung weiß: „Es ist auch einfach menschlich, dass mal das ein oder andere Prozent verloren geht. Daher versuchen wir, uns kleine Ziele setzen. Optimalerweise wollen wir schon mehr Punkte als in der Vorrunde holen“, sagt Übel. Er sieht sich und seine Mannschaft in der Pflicht gegenüber den Zuschauern: „Das sind wir unseren Fans einfach schuldig. Die Queichtalhalle ist immer gut besucht.“

Noch ein paar Punkte zu holen, sei gut für den Kopf. Übel wird nicht müde zu betonen, den Blick auf die nächste Saison zu richten. „Meine Mannschaft und die Jungs, die dazukommen, kennen die Konzepte ja. Mir geht es darum, die Sachen zu implementieren und die Grundlagen zu legen. Wenn das passt, kann man schneller an den Feinheiten arbeiten und die Spieler bekommen die Vorgaben schneller und besser umgesetzt.“

Plan mit Gläßgen und Wieland

Für seinen langfristigen Plan kommen zwei weitere Spieler von der TSG Haßloch dazu, die Übel schon lange kennt. Rechtsaußen Tino Gläßgen kehrt nach einem Jahr in der Dritten Liga zurück zu dem Verein, bei dem er schon zehn Jahre spielte. In Haßloch kündigte er seinen Ausstieg mit der Begründung an, aus beruflichen Gründen eine Auszeit nehmen zu wollen. Jetzt der Umschwung? Übel relativiert: „Er wird erst am Ende der Vorbereitung einsteigen können. Da er hier in Offenbach schon alles kennt, macht es für ihn einfach, das ist auch sein Punkt gewesen.“ Mit Sebastian Wieland hat Übel schon in Haßloch zusammengearbeitet. Der 23-jährige Linksaußen in einer TVO-Pressemitteilung: „Ich schätze ihn sehr, bin mit ihm in Haßloch gut zurechtgekommen. Der drohende Abstieg ist für mich kein Thema. Wir haben eine gute Mannschaft, um wieder aufsteigen zu können.“