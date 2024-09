34:38 (15:20) verliert der TV Offenbach auch sein zweites Auswärtsspiel in der Handball-Regionalliga.

Nach dem 2:2 (5.) wurde dem TVO das Budenheimer Konterspiel zum Verhängnis, die Hausherren zogen auf 11:6 (16.) und 17:10 (22.) davon. Die Fehler im Offenbacher Spiel wurden ab- und die Abwehr umgestellt, weniger Angriff-Abwehr-Wechsel sorgten auch für eine bessere Rückwärtsbewegung gegen das Budenheimer Umschaltspiel. Aus einem 15:20 zur Pause wurde so ein 25:25 (42.). Nach einer Auszeit der Gastgeber drehte der TVO das Spiel sogar: Der Ex-Budenheimer Thorben Schlüter, mit 7/5 Treffern bester TVO-Werfer, erzielte die 26:25-Führung.

Mit einem 33:32 ging es in die letzten fünf Minuten. „Vom Kämpferischen her war das alles in Ordnung, aber in der entscheidenden Phase sind uns leider wieder genau die Fehler in der Abwehr passiert, die wir angesprochen hatten“, so Offenbachs Cotrainer Alexander Schnetzer. Budenheims Sören Dübal (insgesamt sieben Tore) traf drei Mal in Serie aus dem rechten Rückraum, Arne Teschner machte mit dem 37:34 eine halbe Minute vor Abpfiff alles klar. „Bitter, denn es wäre tatsächlich was drin gewesen“, so Schnetzer.