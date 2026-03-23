Der TV Offenbach verliert auch sein Heimspiel gegen die SF Budenheim. Erneut muss er kurzfristig auf Philipp Mohra verzichten – diesmal jedoch länger.

26:37 (11:17) ging das Spiel Letzter der Handball-Regionalliga Südwest gegen den Tabellendritten aus. Weil er sich am Donnerstag im Training eine schwere Daumenverletzung zuzog, konnte Philipp Mohra am Sonntagabend nicht mitwirken und wird auch in den kommenden Wochen keine Option sein. Für Trainer Michael Übel stellte sich also erneut die Frage, wie er den Innenblock gestalten würde. Die Lösung: Angriff-Abwehr-Wechsel Andreas Benz mit Verletzungsrückkehrer Jens Seithel, der auf der offensiveren „Eins“ den Spielfluss der Rheinhessen stören sollte. Kreisläufer Felix Klein blieb dagegen alleine defensiver im Zentrum.

Kurioser Spielstand nach sechs Minuten

Das zweite Problem: Weil beide TVO-Torhüter nicht spielen konnten, mussten Julian Schwarzweller und Dominik Kuhn, die beiden Schlussmänner der zweiten Mannschaft, aushelfen. Schwarzweller, der seit Wochen bereits den verletzten Thomas Jendrszok vertritt, machte vor allem in der Anfangsphase der Partie eine gute Figur, hielt vier Bälle samt Siebenmeter in Serie und hatte großen Anteil am kuriosen Spielstand von 0:0 nach nahezu sechs Minuten. Dann eröffnete Kreisläufer Max Panther – mit fünf Treffern zweitbester Schütze der Budenheim – das Torewerfen.

Trotz doppeltem Handicap in der Abwehr spielte der TVO zunächst gut mit, führte beim 2:1 (8.) und gestaltete das Spiel offen. Als sich die Gäste beim 7:10 (18.) erstmals etwas Abstand erspielt hatten, ließ der TVO nicht nach und kam durch Mario Fuchs auf 10:11 (21.) ran. Der Kreisläufer war mit insgesamt sechs Toren genauso oft erfolgreich wie Mannschaftskollege Luca Metz. Dann allerdings gerieten die Hausherren mächtig ins Schlingern. Sie fingen sich in den verbleibenden zehn Minuten noch sechs Gegentore und gingen mit 11:17 in die Kabine.

Einfache Fehler

„20, 23 Minuten lang haben wir das hier offen gestaltet und gut mitgespielt. Dann kommt wieder das alte Lied“, ärgerte sich Offenbachs Trainer Michael Übel. „Wir machen zu viele einfache Fehler, sind zu hektisch und bringen uns um den Lohn, mit einem besseren Ergebnis in die Pause gehen zu können.“ Sechs technische Fehler und Ballverluste standen nach den ersten 30 Minuten auf dem Notizzettel, die meisten davon im finalen Drittel der ersten Hälfte.

Durchgang zwei wurde dann zum Déjà-vu für die Hausherren. „Das war Copy-Paste auf die zweite Halbzeit und ist das, was mich als Trainer nervt. Dinge, die 20 Minuten funktionieren, tun es plötzlich wieder nicht“, sagte Übel. Aus dem 11:17 machte der TVO ein 16:19 (38.), ehe die Gäste den alten Abstand wieder herstellen konnten (17:23, 41.). In der Folge blieb das Spiel ausgeglichen, Noah Heichel mit seinem zweiten Abprallertor auf Rechtsaußen traf zum 21:27 (49.). Erneut waren es die letzten zehn Minuten, die dem TVO das Ergebnis vermiesten. Er verlor die restliche Spielzeit 5:10 und das Spiel mit elf Toren Differenz.

„Am Ende ist es ein souveräner Sieg, trotz der hohen Fehlwurfquote in den Anfangsphasen des Spiels. Die begleitet uns schon ein paar Wochen“, sagte Budenheims Trainer Philipp Becker und verdankte die starken Schlussphasen der Spielhälften einer guten Abwehr und verbesserten Kaltschnäuzigkeit im Bestrafen Offenbacher Fehler. Übel: „Dass wir so unruhig werden, hängt auch mit den wenigen Wechselmöglichkeiten zusammen. Ich wünsche mir, dass sich die Jungs diese Saison noch belohnen.“