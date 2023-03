Dank eines atemberaubenden Saisonschlussspurts in der 2. Basketball-Regionalliga hat der TV Bad Bergzabern, zur Saisonmitte abgeschlagenes Schlusslicht, den Klassenverbleib am letzten Spieltag in der Hand. Doch die Hürde ist eine hohe.

Der TVB tritt zum Saisonfinale beim Tabellenzweiten TV Langen II (Sonntag, 18 Uhr) an. Nacheinander schlug er die direkten Rivalen TSG Heidesheim (89:64), SG Weiterstadt (85:80), SG Lützel-Post Koblenz II (77:75), ASC Mainz (73:61) und zuletzt Eintracht Frankfurt (89:70). Der Turnverein verbesserte so vor dem letzten Spieltag seine Ausgangsposition vom zwölften auf den siebten Tabellenplatz. Damit hätte er den Klassenverbleib geschafft - wäre diese Platzierung auch am Sonntagabend noch gültig. Gut für die Kurstadt-Korbjäger: Sie sind nicht mehr von anderen Teams und Ergebnissen abhängig und können in Langen den Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen.

Doch in der ausgeglichenen Liga ist eben noch nichts in trockenen Tüchern. Auch die TVB-Konkurrenz feierte zuletzt überraschende Siege – der ASC Mainz beim Tabellenführer TuS Makkabi Frankfurt, die SG Weiterstadt beim Tabellendritten BC Neu-Isenburg. Vor dem Hitchcock-Finale können vom Siebten bis zum Letzten noch sechs Mannschaften absteigen. Da es je nach Ausgang der oberen Ligen heuer zwischen zwei und vier Absteigern geben kann, gibt es zusätzlichen Zündstoff. Sicher fühlen dürfen sich nach dem letzten Spieltag nur die Mannschaften auf Platz acht und aufwärts. Das Erreichte könnte der TVB mit einer Niederlage in Langen komplett verspielen.

Mit Druck umgehen können

Ob es ein Vorteil ist, dass er als Letzter der abstiegsbedrohten Teams erst am Sonntagabend spielt? „Wir haben seit Wochen Druck. Und konnten damit umgehen“, sagt TVB-Trainer Florian Hatt. Coach. „Dann wissen wir, wenn alle anderen schon gespielt haben, wenigstens genau, woran wir sind.“ Hatt gibt sich selbstbewusst: „Wir haben uns mit starkem Willen und einer großartigen Leistung in den letzten Wochen selbst in die Position gebracht. Diese wollen wir jetzt auch nutzen und in Langen gewinnen.“

Info

Der Abstiegskampf: TV Langen II – TV Bad Bergzabern, ASC Mainz – BC Gelnhausen, TSG Heidesheim – SG TV Dürkheim/BI Speyer II, SG Weiterstadt – 1. FC Kaiserslautern, SG Lützel-Post Koblenz II – BC Neu-Isenburg

