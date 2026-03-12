Der TV Bad Bergzabern stellt das älteste Regionalliga-Team. Frisches Blut ist notwendig.

Seit 25 Jahren bietet der Turnverein Leistungssport auf hohem Niveau und zählt zu den führenden Pfälzer Basketballvereinen – weil Nachwuchsförderung immer Priorität hatte. Seit einiger Zeit „schmort“ das TVB-Herrenteam aber im eigenen Saft und hält sich nur deshalb, weil es eingespielt ist und die Leistungsträger individuelle Klasse besitzen. Übertüncht wurde das Problem mit Neuzugängen aus Karlsruhe – mittlerweile nicht wegzudenkende Leistungsträger wie Andrej Schmid.

Doch die Tugenden von früher, immer wieder eine starke, wettbewerbsfähige Mannschaft am Start zu haben, wurden jüngst vernachlässigt. Zum einen kommen Eigengewächse aus der TVB-Talentschmiede nicht mehr nach. Bitter, weil gut Jugendteams vorhanden sind. Zwei Top-Talente aus der U18 hätten diese Runde integriert werden müssen. Andere im U16-Team können gute perspektivische Lösungen werden. Eine bessere Verzahnung aller TVB-Trainer miteinander und ein durchgängiges Karriere-Konzept können helfen, Nachwuchs für das „Aushängeschild“ wieder zu gewinnen. Auch fehlen Neuzugänge aus der Universitätsstadt Landau mit Studenten, die vor ihrem Wechsel in die Südpfalz hochklassig spielten. Martin Langenfeld ist hier nur das „prominenteste“ Beispiel. Eine Auffrischung und Verjüngung intern und extern ist notwendig, will die kleine Kurstadt nicht komplett von der großen Regionalliga-Karte verschwinden.