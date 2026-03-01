80:92 gegen Limburg: Der TV Bad Bergzabern gewinnt Anfangs- und Schlussviertel, doch die Vorentscheidung fällt im dritten Abschnitt.

BAD BERGZABERN. Wieder längere Zeit eine gute Leistung und ein gewonnenes Anfangs- und Schlussviertel gegen den Favoriten Bona Baskets Limburg verbucht. Doch zum Sieg reichte es erneut nicht. Der TV Bad Bergzabern verlor in der Basketball-Regionalliga 80:92 (41:48) und steckt weiter tief im Abstiegskampf fest. Die Kurstadt-Korbjäger verpassten einen wichtigen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Das Positive aus TVB-Sicht: die Ausgangslage verschlechterte sich nicht nach der siebten Niederlage in Folge – weil die Konkurrenz am Tabellenende patzte. Bergzaberns Hauptrivale, der Vorletzte Roth Energie BBA Gießen 46ers, unterlag in eigener Halle der SKG Roßdorf (69:74) und verpasste es damit, mit den Südpfälzern gleichzuziehen. „Unser Publikum hat uns toll unterstützt. Wir hatten auch den absoluten Siegeswillen und gaben alles. Doch es reichte leider nicht“, bedauerte Spielmacher Nick Larsen.

Larsen setzt geschickt seine Mitspieler ein

Der zweitligaerfahrene TVB-Vorzeigeathlet half erneut aus in der durch den Ausfall vom verletzten Leistungsträger Martin Langenfeld personell angespannten und extrem „heißen“ Saisonphase. Larsen war die zentrale Figur in der TVB-Schaltzentrale, stand über 30 Minuten auf dem Feld und hatte damit gemeinsam mit Jeremy Black und Jan Wroblewski die meiste Einsatzzeit. Larsen setzte immer wieder geschickt seine Mitspieler ein – wie in der Anfangsphase Andrej Schmid, der nach seiner Verletzung wieder aufs Feld zurückkam und die ersten Treffer des Spiels markierte. Seiner Treffsicherheit und den Korberfolgen von Viktor Reimisch, Jan Wroblewski und Jeremy Black war es in erster Linie zu verdanken, dass Bergzabern lange führte.

Auch Larsen traf wie früher in der Zweiten Liga. Zum Beispiel per Dreier zum 22:17 (10.). Nicht nur das komplette erste Viertel führte der TVB. Auch im zweiten Teilabschnitt lag der TVB vorne (27:19, 29:22), ehe die Hessen Punkt um Punkt aufholten und vor Seitenwechsel die Partie drehten. Vor allem kurz vor der Halbzeit gab Limburg Gas und drehte mit einer 9:2-Blitzserie in zwei Minuten das Match. Der TVB hielt zunächst den „knappen Rückstand“, doch die Gäste legten Ende des dritten Durchgangs nochmals nach. Vom 50:55 (33.) zum 61:76 (30.) – in dieser Phase fiel die Vorentscheidung.

Hohe Zahl an Ballverlusten schmerzt

„Der Gegner hatte eine klare defensive Strategie, die zu unzähligen Ballverlusten bei uns und damit auch zu vielen einfachen Treffern bei Limburg führten“, erklärte Nick Larsen. „Unsere Struktur im Angriff war okay. Wir hatten gute Szenen. Jedoch war unser Rhythmus auch oft durch die hohe Anzahl an Ballverlusten verloren. Das kostete viel Kraft.“ Die noch vorhandene Energie reichte nicht mehr aus, noch einmal zurückzukommen. Erst gegen Ende machte der TVB einige Punkte vom 64:80 zum 80:90 wett – doch das 19:16 gewonnene Schlussviertel diente nur noch zur Ergebniskosmetik. Bergzaberns Basketballer werden wohl bis zum letzten Spieltag, um den Klassenerhalt zittern ...

So spielte der TVB

Schmid (18), Black (18), Larsen (13), Wroblewski (12), Reimisch (6), Reisberger (5), Behrendt (4), Bergmann (4). uwe

