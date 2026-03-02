Auch im Nachholspiel gab es keine Lichtblicke für die Trendwende in der Basketball-Regionalliga: Nach der 80:92-Heimniederlage gegen Bona Baskets Limburg am Samstag kassierte der TV Bad Bergzabern am Sonntag eine 68:108 (38:52)-Schlappe bei Eintracht Frankfurt.

Gegen das „Farmteam“ des Bundesligisten Skyliners Frankfurt hatte die mit sieben Spielern angetretene Rumpfmannschaft keine Chance. Einen „Klassenunterschied“ gab es nach dem Seitenwechsel, die schnellen Hessen zauberten einen 31:10-Lauf auf das Parkett und führten mit 83:48 gegen die überforderten TVB-Cracks. Bis zum Ende schraubte die Eintracht die Führung auf teils über 40 Punkte Differenz in die Höhe.

Am erfolgreichsten trafen auf TVB-Seite Jan Wroblewski (20 Punkte), Jeremy Black (18) und Viktor Reimisch (13). Die Pfälzer verharren auf dem drittletzten Tabellenplatz.