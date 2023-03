Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Wollmesheim hat den Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Südpfalz-Mitte auf dem Fuß: Nach dem 5:0-Sieg vor 750 Zuschauern gegen den SV Landau Süd fehlt ihm noch ein Punkt im letzten Spiel gegen den SV Mörlheim, um die Runde vor „Süd“ auf Platz eins zu beenden.

TuS Wollmesheim - SV Landau Süd 5:0. Mohamad El-Khansa schoss die Gastgeber in der 11. Minute in Führung. Nach einem Freistoß lief er durch, am langen Pfosten