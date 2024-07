Die Vorfreude auf ein weiteres Jahr Fußball-Landesliga ist riesig. Dem TuS Knittelsheim gelang ein Transfercoup.

Der TuS Knittelsheim will in der Fußball-Landesliga an die vergangene Rückserie anknüpfen, in der er recht früh das Abstiegsgespenst vertrieb. Die Elf erzielte im zweiten Saisonabschnitt