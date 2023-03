Drei Monate nach deren Verkündung, zum Saisonende auszusteigen, hat Fußball-Bezirksligist TuS Knittelsheim die Nachfolge von Trainer Simon Hartenstein und Spielleiter Thorsten Reiter geregelt. Neuer Trainer wird A-Junioren-Coach Patrick Richter. Kevin Konz unterstützt ihn.

Richter, 32-jähriger Lehrer an der Grundschule Kuhardt, war als Mittelfeldregisseur spielender Cotrainer beim TuS von Kevin Konz in der Saison 2018/2019. Er wohnt im Ort, die A-Junioren führte er 2017 in die Verbandsliga. Der 43-jährige Landauer Konz stand vier Jahre auf der Kommandobrücke an der Ottostraße und stieg mit den Schwarz-Gelben 2017 in die Bezirksliga auf. Von seiner letzten Station TSG Jockgrim verabschiedete er sich nach drei Jahren mit dem Aufstieg in die Landesliga 2022.

Konz wird sich um Taktik, Scouting und Spielanalyse kümmern. Der Angestellte beim Jugendamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße: „Ich wollte ein Jahr Pause, weil unser Sohn Theo zur Welt kam. Doch nun wollte ich wieder was machen. Eine Rückkehr war eigentlich nicht geplant. Doch die Gespräche haben absolut gepasst, der Kontakt war nie abgerissen.“

Auch die Arbeit von Reiter wird ab Sommer auf zwei Schultern von aktiven Spielern verteilt. Lukas Schmitt kümmert sich um den administrativen Bereich, Jan Schick um die sportlichen Belange und Kaderplanung.

Am Samstag (16 Uhr) spielt der Rangzweite Knittelsheim beim abstiegsbedrohten SV Weisenheim/Sand. Für die neue Saison sind wieder drei aktive Mannschaften geplant.