Der TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen zieht sich aus der Fußball-A-Klasse Süd zurück und nimmt in der kommenden Saison nur noch am Spielbetrieb in der C-Klasse West teil. Dort spielte bisher die zweite Mannschaft. Die Rot-Blauen standen als Absteiger fest und planten für die B-Klasse. Durch den wahrscheinlichen Rückzug des TuS Wollmesheim und den überraschenden Aufstieg des SV Erlenbach in die Bezirksliga wären sie in der A-Klasse geblieben, einen freiwilligen Abstieg eine Klasse tiefer verbietet die Spielordnung. Vorstandsmitglied Jonas Roth: „Der Schritt ist drastisch, doch für ein weiteres Jahr A-Klasse fehlt einfach die Kaderqualität.“ Die Leistungsträger bleiben, Spielertrainer Rainer Vollmar hat verlängert. Matthias Thäumer, der bisher die „Zweite“ coachte, unterstützt ihn. Der Tabellenletzte TSG Jockgrim II bleibt in der A-Klasse.