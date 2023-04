Zum ersten Mal hat der Turnverein im ASV Landau am Donnerstag zwei „Externe“ mit dem Käthe-Krauß-Wanderpokal ausgezeichnet: Johan Engholm und Jan Samuelsson.

1973 machte sich erstmals eine Landauer Gruppe von Leichtathleten des ASV Landau zu einem Schwedenunternehmen auf. Zwischenstationen waren Helsingborg/Uppsala und eine kleine Jugendherberge mit Namen Tvetagarden in der Nähe von Södertälje. Von Tvetagarden gab es einen ersten sportlichen Kontakt mit Hässelby SK im kleinen Stadion.

Daraus hat sich eine Partnerschaft entwickelt, die 50 Jahre besteht. Mit Austausch auf beiden Seiten. Der Motor auf Hässelby-Seiten waren ungezählte aktive Persönlichkeiten, allen voran Lars-Johan Oscarsson, heute Johan Engholm. Auf Landauer Seite Jochen Wetter, dann Dennis Schober, jetzt Maximilian Pach.

Es ist ein Novum, dass im Jubiläumsjahr der Käthe-Krauß-Wanderpokal extern vergeben wird: Johan Engholm ist seit 25 Jahren Vorstandsmitglied in Hässelby. Von 1978 bis 1992 war er Mittelstreckler, jetzt ist er Trainer. Er hat eine Bestzeit von 3:39,31 Minuten über 1500 Meter, gelaufen am 5. August 1987 in Oslo. Immer noch etwas besser als sein Sohn Elmar (3:39,75). Jan Samuelsson war bereits als Zwölfjähriger 1976 in Landau. Er hat eine Bestmarke von 7315 Punkten im Zehnkampf und ist hauptamtlicher Trainer in Hässelby. Er trainiert auch seinen Sohn Frederik, der eine Bestmarke von 8172 Punkten hat und an Europa- und Weltmeisterschaften teilnimmt.