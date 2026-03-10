Die jungen Turnerinnen der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth sind Vize-Landesmeister von „Jugend trainiert für Olympia“. Die Elf- und Zwölfjährigen Lara Geißer, Sofia Köhler, Mila Pfirrmann und Lina Wünsch, die alle beim TV Neuburg turnen, mischten in der U16 mit. Sie werden in Neuburg von den Schwestern Luisa und Sophia Reinhard trainiert.

Jede turnte einen Salto rückwärts als Abgang vom Balken. Am Boden zeigten sie Flick-Flacks und am Stufenbarren am unteren und oberen Holm jeweils eine Kippe. Gegen die mit Spitzenturnerinnen besetzte Mannschaft der IGS Mainz-Bretzenheim hatten sie wie im Regionalentscheid keine Chance. Die Riegen des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur und Göttenbach-Gymnasiums Idar-Oberstein ließen die Mädchen hinten sich. Das Max-Planck-Gymnasium Trier war nicht zum Landesfinale in Haßloch erschienen.

Begleitet wurden die Neuburger Turnerinnen wieder von ihrer verletzten Trainingskameradin Clara Wojnar. „Schön, dass auch wieder Eltern dabei waren, um unsere Mannschaft kräftig anzufeuern“, so Sportlehrer Stefan Reiser.