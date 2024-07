Nach gründlich verpatztem Saisonauftakt starten der TSV Landau und der VTG Queichhambach am Mittwoch (19 Uhr) auf dem Landauer IGS-Gelände in die Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz.

Beide Teams konnten das Fehlen mehrerer Leistungsträger nicht kompensieren, sind im Verbandspokal-Wettbewerb gegen klassentiefere Teams ausgeschieden.

VTG-Coach Edin Pita sagte nach der 3:5-Niederlage beim ASV Lug/Schwanheim: „Wir kassieren aktuell viel zu leicht Tore. Daran müssen wir dringend arbeiten. 23 Gegentreffer in fünf Spielen sind eine katastrophale Bilanz.“ Positiv stimmt ihn die Rückkehr von drei Leistungsträgern: Stammtorhüter Daniel Brust (Fingerbruch) und die beiden Sechser Leutrim Osaj (Urlaub) und Jochen Nöske (Knieprellung) sind wieder dabei.

Stammspieler kehren zurück

TSV-Coach Akin Özer sah nach dem 2:5 beim FV Neuburg zwei grundverschiedene Hälften: „Vor der Pause haben wir Moral bewiesen und konnten zwei frühe Tore egalisieren. Doch die Konzentration muss über die volle Distanz stimmen, sonst reicht das in der neuen Liga nicht.“ Einige Stammspieler sind wieder dabei. Özer weilt in Urlaub und wird von seinem Cotrainer Serkan Sendar vertreten. Die Wogen nach dem Wechsel seines Topscorers Denis Thomas zum Gegner wenige Tage vor Toreschluss haben sich wieder geglättet. Özer: „Natürlich war ich sauer, weil einfach keine Zeit mehr war für die Verpflichtung von adäquatem Ersatz. Doch wir können uns jederzeit in die Augen schauen. Denis hat mit seinen Toren viel zu unseren drei Aufstiegen beigetragen.“ Was sagt Denis Thomas selbst? „Ich wollte nochmals mit Edin Pita zusammenarbeiten. Wir hatten sechs tolle gemeinsame Jahre bei der FSV Freimersheim. Ich bin jetzt 32, das war vielleicht die letzte Möglichkeit.“

38 Tore für Landau

Thomas weiß, wo das Tor steht. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er 38 Treffer für die Landauer in der A-Klasse Süd. In Freimersheim sicherte er sich zweimal in dieser Klasse die Torjägerkrone. Mit der TSG Jockgrim stieg er als Meister in die Bezirksliga auf und holte den Kreispokal. Ein höherklassiges Intermezzo beim FSV Offenbach beendete er nach einem halben Jahr, weil er im Dreischichtbetrieb als Maschinenführer bei Tenneco in Edenkoben beschäftigt war. Jetzt arbeitet der Maikammerer auf Tagschicht, hat deutlich mehr Zeit für Ehefrau Charlotte und die beiden zwei und vier Jahre alten Buben. Seine große Leidenschaft ist das Grillen. Dazu lädt er gerne Freunde und Mitspieler ein. Zu den Trainingseinheiten bildet er eine Fahrgemeinschaft mit Keeper Brust.

Die beiden anderen südpfälzischen Teams haben ebenfalls am Mittwoch um 19.30 Uhr Heimrecht: Neuling SV Erlenbach empfängt den Titelfavoriten TSG Deidesheim, und der TuS Niederkirchen tritt beim TuS 08 Schaidt an.