Spitzenreiter TSV Landau hat mit dem 3:1-Erfolg beim Verfolger SV Erlenbach seinen Vorsprung in der Fußball-A-Klasse Südpfalz auf sechs Punkte ausgebaut. Vor 250 Zuschauern schoss Max Sprick den Aufsteiger mit 2:0 in Führung. In der 43. Minute lochte er aus einer Spielertraube im Strafraum ein, in der 69. Minute nutzte er ein klasse Zuspiel von Serkan Sendar. Erlenbach hatte bei einem Freistoß Pech, der Ball ging an den Pfosten und wurde dann vom TSV-Torwart von der Linie geklärt. Der Anschlusstreffer fiel durch einen Volleyschuss von Luca Weigenand (72.). Das 1:3 erzielte Landaus Toptorjäger Denis Thomas (76.). In der 86. wurde das Spiel wegen einer Verletzung eines Erlenbachers unterbrochen. Deren Spielertrainer Matthias Orso sprach von einem verdienten Sieg des Spitzenreiters, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit: „Alle drei Gästetore waren schön herausgespielt.“ Gegenüber Akin Özer: „Entgegen unserer Spielphilosophie mit langen Bällen und mit zwei, drei Änderungen auf bestimmten Positionen haben wir die Erlenbacher mit ihrer eigenen Waffe geschlagen.“