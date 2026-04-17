Dieses Spiel entscheidet über den ersten und zweiten Platz in der Verbandsliga der Frauen: Verfolger FSG Kaiserslautern/Dansenberg erwartet Spitzenreiter TSV Kandel.

Kandel führt die Tabelle mit 27:7 Punkten an – und erfährt große Fan-Unterstützung. Das Topspiel beginnt am Sonntag um 16 Uhr in Dansenberg. Danach ist die Runde zu Ende.

Um den direkten Vergleich zu gewinnen, müssen die Dansenbergerinnen (25:9 Punkte) das Spiel mit zwei Toren Unterschied für sich entscheiden. Marie Burrer warf im Hinspiel das 32:31 für Kandel, nachdem die Mannschaft einen 21:28-Rückstand (46.) aufgeholt hatte.

Immer wieder Burrer: Gegen die HSG Landau/Land erzielte sie das 31:31 (nach 29:31-Rückstand), bei der HSG Trifels warf sie nach 35:37-Rückstand das 36:37 und das 37:37. Es gab weitere enge Spiele wie das 35:35 in Mutterstadt (nach 18:24- und 32:35-Rückstand glich Anja Neupert aus).

Der Reiz des Oben-Mitspielens

Die Perspektive, oben mitzuspielen, war laut Abteilungsleiter Markus Schönthaler der Anreiz vor der Saison. Warum es noch besser gelaufen ist? Burrer trifft in vielen Spielen zweistellig, sie hat 163 Tore erzielt. Susanne Kappes, die zweimal fehlte, steuerte 128 Tore bei. In der Torjägerinnenliste folgen Christina Weckenmann und Anja Neupert. Im Tor spielen Leonie Winkler und Samira Schneider. Die Trainerinnen sind Anne Zellmer und Melanie Klimperle, Mädchenname Kästle. Sie haben 18 Spielerinnen eingesetzt. Zellmer selbst spielt, wenn sie fit ist und meint, sie müsse spielen.

Zellmer und Kappes? Die beiden sind schon sehr lange dabei. Wobei Erstgenannte früh auszog, in Köln und Kiel Sportwissenschften studierte. 2020 spielte sie beim TSV Wattenbeck und kehrte Anfang 2021 aus beruflichen Gründen in die Region zurück. 2022 gehörte sie zum Kandeler Team von Eyub Erden, das die Oberliga-Meisterschaft Rheinland-Pfalz/Saarland gewann. Schönthaler legt sich fest: „Anne hat die Mannschaft konditionell mega nach vorn gebracht. Alle sind fitter, spielen einen brutal schnellen Handball, damit überrennen sie die Gegner.“ Die Mannschaft erzielt 35 Tore im Schnitt.

Zellmer bleibt Trainerin

Kappes war im Kandeler Team von Daniel Meyer, das 2014 in die Dritte Liga aufstieg. 2016 gelang mit Ralf Jochim der direkte Wiederaufstieg. 2018, Trainer war schon Eyub Erden, ging Kandel freiwillig von der Dritten Liga in die Pfalzliga zurück. 2019 stieg die Mannschaft in die Oberliga auf, 2022 war sie Oberliga-Meister. Vom Team wurde Kappes damals vorgestellt als Gesangstalent, Workoutliebhaberin, Ausdauerläuferin.

Zellmer wird laut Schönthaler die Trainerin bleiben. „Wir wollen aufsteigen“, sagt er. Im großen Reisebus, mit dem die Mannschaft nach Dansenberg fährt, waren am Mittwoch noch ein paar Plätze frei. So ähnlich war es im Mai 2014, als Kandel mit dem 30:28-Sieg in Wittlich den Aufstieg in die Dritte Liga wahrmachte.