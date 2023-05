Abstiegsendspiel zum Saisonfinale im „Ludwig“: Die TSG Jockgrim empfängt am Sonntag den Rangachten SVW Mainz in der Fußball-Landesliga und spielt um den 13. Tabellenplatz.

„Ein Sieg ist Pflicht, wir haben noch alles selbst in der Hand“, sagt Sportdirektor Jochen Hellmann. Roman Werling (Bänderverletzung) fällt wohl aus. Die TSG steht punktgleich mit dem VfR Grünstadt, der beim TuS Altleiningen antritt, auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Bei Punktgleichheit der beiden nach den letzten Saisonspielen käme es zu einem noch nicht terminierten Entscheidungsspiel. Der Verlierer dieser Partie bliebe nur in der Liga, wenn sich der FSV Offenbach in der Aufstiegsrelegation gegen den West-Vizemeister SF Bundenthal durchsetzt. Die Südwestpfälzer haben am 4. Juni (16 Uhr) zuerst Heimrecht, am 7. Juni (19.30 Uhr) ist das Rückspiel in Offenbach. Die Arena in Billigheim wäre Schauplatz eines möglichen dritten Spiels (am 11. Juni, 14 Uhr).

Mit dem Heimspiel des SV Büchelberg gegen den SV Ruchheim endet am Sonntag (15 Uhr) eine Ära: Die beiden langjährigen Leistungsträger Yasin Öczelik (zu Viktoria Herxheim) und Christian Liginger (als spielender Cotrainer zum FC Bienwald Kandel) nehmen ebenso Abschied wie Teammanager Heiko Herzenstiel. Der Landauer legt nach einem Vierteljahrhundert als Spieler, Trainer und Sportlicher Leiter eine Pause ein. Absteiger SV Rülzheim empfängt den VfB Haßloch. Auch diese Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

Meister Viktoria Herxheim hat die Runde am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen Billigheim-Ingenheim abgeschlossen.