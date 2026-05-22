Im Fernduell mit dem SV Geinsheim um den Relegationsplatz der Bezirksliga Vorderpfalz geht die TSG Jockgrim mit zwei Zählern Vorsprung ins Saisonfinale.

Die Südpfälzer haben bei Meister Südwest Ludwigshafen jedoch die deutlich schwerere Aufgabe vor der Brust. Der SV Geinsheim empfängt den VTG Queichhambach. Der Tabellenzweite hat am kommenden Mittwoch Heimrecht im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga Ost gegen den Vizemeister aus Rheinhessen (Marienborn II oder Horchheim). Sollten die TSG und der SVG punktgleich sein, wird an diesem Tag das Entscheidungsspiel beider Teams in Offenbach angepfiffen. Der FC Lustadt muss bei Schlusslicht BSC Oppau gewinnen und auf einen Patzer des Ludwigshafener SC in Freinsheim hoffen, um die theoretische Chance auf den Ligaverbleib in einer dann folgenden Abstiegsrelegation der Viertletzten zu erhalten. Alle Partien beginnen am Sonntag, 15.30 Uhr.