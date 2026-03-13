Die TS Germersheim richtet an diesem Samstag die südwestdeutschen- Volleyball-Meisterschaften der männlichen Jugend U20 aus. Ihr Team spielt ab 12 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule (Römerweg 2).

Die sechs besten Teams aus Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen machen zwei Qualifikationsplätze für die deutschen Meisterschaften unter sich aus, neben der TS Germersheim sind es TV Bad Salzig, DSW Darmstadt und SG Rodheim sowie TV Bliesen und TV Losheim. In einer Vorrunde, die Gastgeber beginnen gegen Losheim und Rodheim, werden die Halbfinalteilnehmer ausgespielt.

Germersheim geht mit einer starken Mannschaft ins Rennen, viele Spieler aus dem aktuellen und ehemaligen Landeskader sind vertreten. Alle Teams mussten sich über mehrere Meisterschaften zu diesem Turnier qualifizieren, einen klaren Favoriten erkennt Dominik Betsch von der TS nicht. Er, Yannick Peters und Eric Palenczat betreuen die Mannschaft. Das Turnier wird auch als Fortbildung für die Schiedsrichter genutzt. Die männliche U18 der TS hat den Landesmeistertitel gewonnen und tritt am 18. April in Biedenkopf um die Regionalmeisterschaft Südwest an.