Die Oberliga-Volleyballer der TS Germersheim bleiben im Jahr 2024 weiterhin ohne Verlustpunkt. Doch beim 3:1-Sieg (25:17, 15:25, 25:15, 25:12) gegen den VSC Guldental stand der Erfolg zwischendurch auf der Kippe.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und setzten die Gäste permanent unter Druck. Gewohnt stark im Angriff und im Block, war die TSG tonangebend. Nachwuchsass Fabio Dalinger überzeugte dabei erneut mit guten Zuspielen. Guldental hatte in dieser Phase den Gastgebern nichts entgegenzusetzen.

Mit gewonnenem ersten Durchgang lief für Germersheim alles nach Plan, nur der Kopf wollte danach wohl nicht mehr so. Im zweiten Satz brachen die Gastgeber völlig ein und mussten fast sogar um eine zweistellige Punktzahl zittern. Weder Annahme noch Angriff noch Defensive funktionierten normal, und Guldental nutzte das konsequent aus. Nach dem Satzausgleich waren die Gäste am Drücker und hatten das Spiel im Griff.

Den Schalter wieder umgelegt

Die TSG gab sich aber nicht auf und versuchten, den Anschluss zu halten. Dann sorgte Constantin Garen für die Vorentscheidung mit Aufschlägen vom 10:12 zum 18:12. Der Widerstand der Gäste war gebrochen, die Gastgeber kamen wieder ins Rollen. Germersheim holte sich Satz drei und ließ sich auch im vierten Durchgang die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Durch den Heimsieg haben die Rheinstädter Platz vier in der Tabelle sicher, egal was in den letzten beiden Spielen noch passiert. Für den Aufsteiger eine tolle Bilanz, auch wenn nach dem Match nicht die ganz große Euphorie herrschte. Libero Mike Fuchs gab sich durchaus selbstkritisch: „Wir haben im zweiten Satz schon Volleyball gespielt, auch wenn es nicht unbedingt danach aussah.“ Und Coach Dominik Betsch nickte deutlich, als er nach dem Spiel gefragt wurde, ob das ein Arbeitssieg gewesen sei.

In zwei Wochen wollen Coach und Team es beim Vorletzten Saarwellingen im Nachholspiel besser machen. Auch wenn man keinen Druck mehr hat, will man die Siegesserie weiterhin ausbauen.