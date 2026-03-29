Im ersten Finalrennen um die deutsche Speedwaymeisterschaft in Herxheim ist Tim Widera als Lokalmatador dabei und trifft auf die Elite Deutschlands. Im Training stürzt er.

In zwei zweiminütigen Sessions durften sich die 16 Fahrer, die im ersten von fünf Rennen zur deutschen Speedwaymeisterschaft dabei waren, auf die Herxheimer Strecke einschießen. Für Lokalmatador Tim Widera aus Insheim, der von der MSV Herxheim für das Rennen aufgestellt worden war, war jedoch gleich die erste Trainingssession frühzeitig beendet. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung. „Im Training war die Bahn in der Kurve recht glatt. Am Kurvenausgang habe ich wieder Vortrieb gefunden, dann ging mir das Motorrad hoch“, schildert der Insheimer, wie es zum Sturz kam. „Normalerweise lässt sich das regulieren, indem man das Gas wegnimmt. Aber das hat nicht geklappt.“ So schmiss das 500-ccm-Motorrad den Fahrer ab. Für Widera blieb nur noch ein zweiter Trainingslauf, um sich auf die Bahn und sein Debüt in der deutschen Meisterschaft einzustellen.

Der erste Zähler

Gleich in seinem ersten Lauf muss Widera gegen seinen Clubkameraden Erik Riss ran, der sich vom Start weg an die Spitze des Feldes setzt, während der Herxheimer Lokalmatador sich nach dem Start erst mal im hinteren Bereich des Feldes einsortiert. Da Patrick Hyjek jedoch von der Bahn abkommt und damit aus der Wertung ausscheidet, holt Widera seinen ersten Zähler des Tages. „Durch den Sturz und den Aufsteiger im Training war in den ersten Läufen noch ein wenig der Kopf mit drin. Ich war ein wenig verkrampft“, so Widera, der sich in seinem zweiten Lauf erfolgreich gegen Marlon Hegener durchsetzt und so seinen zweiten Punkt des Tages schreibt. Auch in den folgenden Läufen patzt jeweils ein Konkurrent, sodass der 19-Jährige kontinuierlich punkten kann und sich so bei seinem Debüt in der deutschen Meisterschaft mit fünf Punkten und Platz 14 beachtlich schlägt – zumal auch nur der Fahrer Punkte schreibt, der über vier Runden auf dem Motorrad sitzen bleibt und ins Ziel kommt. „Ich konnte relativ gut mithalten und in jedem Lauf gut punkten. Da ich hier gegen Jungs gefahren bin, die schon seit über zehn Jahre in der 500-ccm-Klasse unterwegs sind, bin ich schon recht zufrieden“, fasst der Insheimer seinen Renntag zusammen und hat auch erkannt, wo er im Vergleich zur nationalen Elite noch Verbesserungspotenzial hat. „Ich muss an meinen Starts arbeiten und einfach zum Teil lockerer auf dem Motorrad sein. Ich muss da mehr Erfahrung sammeln, muss Trainings und Rennen fahren.“

Blödorn 2022 schon Meister

Als Sieger durfte sich der norddeutsche Norrick Blödorn im Waldstadion feiern lassen, der auf der Herxheimer Bahn im Jahr 2022 Speedwaygeschichte geschrieben hatte, als er seinen ersten deutschen Meistertitel gewann. Damals löste er seinen Onkel Tom Dunker als jüngster deutscher Meister ab und konnte nun mit 16 Meisterschaftspunkten inklusive dem Bonuspunkt für den Tagessieg den Grundstock für seine dritte deutsche Meisterschaft legen.

Da um den zweiten Gesamtrang noch ein Stechen gefahren werden musste, bekamen die Fans im Waldstadion sogar einen zusätzlichen Rennlauf geboten, in dem sich Kevin Wölbert über vier Runden vor dem attackierenden Erik Riss halten konnte und somit Gesamtzweiter wurde.