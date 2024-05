Der SV Erlenbach hat gezeigt, wie es gehen kann: Mit 6:2 gewann er das erste Relegationsspiel der A-Klasse-Vizemeister um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Tristan Wiese (1:1, 30.), Mircea-Olivin Vacaru (2:1, 39.), Ferhat Soylu (3:1, 45.), Vacaru (4:1, 48.) und Wiese (5:2, 76. und 6:2, 81.) erzielten am Sonntag die Tore gegen den SC Bobenheim-Roxheim, der nun gegen die SG Limburgerhof weiter macht (Mittwoch, 19 Uhr). „Kurzfristig war eine Euphorie da, aber danach gar nicht mehr so. Nach der Führung müssen wir mehr machen, mehr Druck ausüben, das haben wir nicht gemacht“, bekannte SC-Trainer Norbert Prehn nach der schlechtesten Saisonleistung seines Teams. „Wir haben nicht damit gerechnet, in dieser Höhe zu gewinnen. Aber wir haben eine gute Offensive, das müsste denen eigentlich bekannt sein. Vom Spielverlauf war’s auf jeden Fall verdient“, sagte Erlenbachs Trainer Mattias Orso.