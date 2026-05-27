Immer mehr Tennishallen werden zu Padel-Plätzen umgebaut. Auch in Landau sollen zwei Spielfelder entstehen. Beim TC Schwarz-Weiss Landau geht man einen anderen Weg.

Noch ist es nur eine Brachfläche auf dem Gelände des TC Schwarz-Weiss Landau, kurz vor Platz sieben. Doch wenn möglich sollen noch in diesem Jahr auf zwei neuen Plätzen die Padelschläger geschwungen werden. Padel, das ist aktuell eine der Trendsportarten überhaupt. Kleineres Feld, kleinere Schläger ohne Bespannung, dazu soll Padel leichter zu erlernen sein als Tennis. Die Plätze sprießen förmlich aus dem Boden. Doch beim TC Schwarz-Weiss ist etwas anders: Für die neuen Spielfelder, die entstehen sollen, muss kein bestehender Sandplatz aufgegeben werden. „Es kommt kein Platz weg, das ist ein Zusatzangebot“, erklärt Wolfgang Getto, Vorsitzender des Clubs.

Wo Padel-Plätze entstehen, fallen oftmals Tennisplätze weg. Gerade Hallen werden im Südwesten und auch andernorts umgebaut. Mit Promi-Unterstützung, wie dem Ex-FCK-Profi Dominique Heintz, entstehen, beispielsweise in einer Tennishalle in Maikammer aktuell mehrere Plätze. Beim TC Schwarz-Weiss beobachtet man die Entwicklung, dass viele Tennisplätze in den Hallen zu Padel-Plätzen umgebaut werden, kritisch. Denn dadurch fallen Tennisplätze weg. „Für den Tennissport ist das schwierig. Wir verstehen die Hallenbetreiber. Vom Wintergeschäft und den Mieten für die Hallenplätze können die nicht leben“, betont Getto und macht deutlich: „Das soll bei uns eine Bereicherung für das Angebot im Verein sein, nicht nur, um Gäste anzulocken.“ Aber auch Nicht-Vereinsmitglieder sollen in Landau den Schläger schwingen dürfen.

Etwa 100.000 Euro für einen Platz

Getto selbst hat mit Vereinsmitgliedern zusammen das etwa 50 auf 70 Meter lange Gelände mitten auf dem Vereinsareal mit schwerem Gerät platt gemacht. Getto und sein Vorstandskollege Marcel Schumacher, der im Verein für Digitalisierung und Marketing zuständig ist, zeigen beim Rundgang auf die Fläche. Dort wucherten vor wenigen Wochen noch Sträucher. „Auf dem Stück war Wildwuchs“, sagt Getto. Nun ist alles eingeebnet, die Platten und Fundamente für die beiden geplanten Plätze könnten kommen. Noch gibt es letzte Gespräche mit der Stadt, auch die Finanzierung mit Investoren befindet sich in den finalen Zügen. Etwa 100.000 Euro soll einer der zehn Meter breiten und 20 Meter langen Plätze kosten.

Schweres Gerät war für Vorarbeiten von Nöten. Foto: TC SC Landau/oho

In Landau kommt noch etwas Besonderes hinzu: Die beiden Spielfelder sind im Freien, werden nicht überdacht. „Padel geht im ganzen Jahr, das ist auch im Winter im Freien möglich“, sagt Schumacher. Durch die Glasaußenwände seien die Temperaturen erträglich. „So kann man auch bei wenigen Grad Außentemperatur spielen“, erklärt Getto und blickt auf den Weg, der zwischen den Plätzen entlang führt. Dieser muss nochmals versetzt werden. Dann könnten die Bauarbeiten starten. „Der Beton ist speziell, der trocknet auch schneller“, sagt Getto. Danach kommt dann der Kunstrasen. Nach etwa acht Wochen ist ein Platz spielbereit.

Neues Buchungssystem – auch für Padel-Plätze

Immer wieder erreichten den Vorstand Anfragen nach Padel-Plätzen. Letztlich traf der Verein die Entscheidung. Überhaupt hat sich beim TC Schwarz-Weiss einiges getan in den vergangenen Jahren: Die Mitgliederzahl stieg auf über 600, Sanierungen auf dem Gelände standen an, drei hauptamtliche Trainer sind angestellt. „Als Verein muss man strategisch denken, wo soll die Reise hingehen? Es Sind Kleinigkeiten, die Leute an den Verein binden“, sagt Schumacher.

Dazu zählt auch das neue Buchungssystem über eine digitale Plattform. Wer ein Spielfeld buchen will, kann dies vor Ort über das System oder vorab online machen. Auch die Padel-Plätze sollen so buchbar sein. Die alten Buchungstafeln mit Karten sind schon lange Geschichte. Getto betont sichtlich stolz: „Dass der Herr Doktor die Karte des Achtjährigen aus der Tafel nimmt, damit er spielen kann, das geht bei uns nicht mehr. Bei uns sind alle gleich.“