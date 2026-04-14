Der FC Lustadt befindet ich im Abstiegskampf der Bezirksliga. Im Interview erklärt Interimscoach Dominik Glaser, was er von seiner Mannschaft für die finalen Wochen erwartet.

Schon am Donnerstag (18.30 Uhr) empfängt der abstiegsbedrohte Bezirksligist FC Lustadt den Vierten TuS Altrip. Nach dem 4:2-Sieg beim Ludwigshafener SC beträgt der Abstand zum rettenden Ufer drei Punkte. Interimscoach Dominik Glaser (42) ist seit vier Wochen im Amt. Er erklärt, auf was es im Abstiegskampf ankommt – und wieso er, trotz Fitness, nicht mehr selbst spielt.

Was war am letzten Sonntag anders als bei den beiden Niederlagen zuvor?

Wir haben weniger individuelle Fehler gemacht. Die mannschaftliche Geschlossenheit zeigt sich in vier unterschiedlichen Torschützen, auch für die Vorbereitung der Treffer waren verschiedene Spieler verantwortlich. Wir haben Akteure mit viel Qualität. Für elementare Änderungen bei Taktik oder System fehlt die Zeit, es geht nur um den Klassenerhalt.

Was macht Sie zuversichtlich?

Ich hoffe, dass dieser ganz wichtige Sieg zusätzlich motiviert und Kräfte freisetzt. Es sind noch 18 Punkte zu vergeben, drei Spiele haben wir noch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Ich versuche, die positiven Dinge herauszuarbeiten, und will mit meiner Erfahrung Hilfestellungen anbieten. Ich kann auch sauer werden, wie nach den drei Gegentoren bei der 1:3-Niederlage in Queichhambach. So etwas darf nicht passieren. Es werden immer weniger Spiele, jede Begegnung kann entscheidend sein.

Sie laufen Marathons, sind topfit. Warum spielen sie nicht mehr selbst?

Ich hatte mittrainert, doch bei der ersten Drehbewegung hat es im Knie gekracht. Seit meiner schweren Verletzung 2019 fehlt mir ein Kreuzband zur Stabilisierung. Deshalb macht das keinen Sinn. Gleichmäßige Belastungen, wie beim Laufen, bereiten mir keine Probleme. Ich traue meiner Mannschaft auch ohne meine Mitwirkung den Klassenerhalt zu. Die Qualität und der Wille sind vorhanden.

Spiele am Sonntag: SV Obersülzen - VTG Queichhambach und TSG Jockgrim – SV Geinsheim (beide 15 Uhr), SV Erlenbach – FC Phönix Bellheim (15.30 Uhr). kebe