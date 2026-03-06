Erst der Abstieg in die A-Klasse, nun das 2:12-Debakel gegen Billigheim-Ingenheim II. Dabei hat der TSV Landau den Toptorjäger. Wie sieht Max Sprick (24) die Krise?

Wie fühlt sich ein Toptorjäger nach so einer Schlappe?

Nach so einem Spiel fühlt man sich wie jeder andere in der Mannschaft auch: enttäuscht, frustriert und teilweise ratlos. Natürlich ist es schön, seinen Namen mit 27 Toren ganz oben zu lesen, das bedeutet mir auch etwas. Aber in unserer Situation, in der wir um den Klassenerhalt kämpfen, kann man sich davon nichts kaufen. Entscheidend ist, dass wir als Team Punkte holen und die Liga halten, alles andere ist zweitrangig.

Was muss in der Mannschaft geschehen?

Durch die vielen Abgänge in den letzten Wochen haben wir natürlich enorm an Qualität und auch an Breite im Kader verloren. Das ist keine einfache Situation für uns. Trotzdem bringt es nichts, Ausreden zu suchen. In solchen Zeiten muss man enger zusammenrücken, Charakter zeigen und als Mannschaft auftreten. Jeder Einzelne ist gefordert, Verantwortung zu übernehmen und das Beste aus der Situation zu machen. Unser klares Ziel ist es, die Liga zu halten und die kommenden Spiele wieder erfolgreich zu gestalten.

Kann es sein, dass einige Spieler ein Problem mit dem Trainer haben?

Nach dem Abgang von Hakan Torun und Denis Thomas übernahmen Mahmoud Abou El Azm und Safak Metin. „Mido“ legte sein Amt vor drei Wochen aus privaten Gründen nieder. Safak Metin hat nun die Rolle allein und das Team hat keinerlei Probleme damit. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist weiter gut. Die Probleme liegen woanders im Verein.