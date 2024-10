32:32 endete das Topspiel der Handball-Verbandsliga in Kandel. Die Gastgeber führten mit 24:20 gegen die TS Rodalben (41.). In der letzten Viertelstunde ging es hin und her, nach dem 26:27 warfen Niklas Strauß und Marius Mirle Kandel mit 28:26 in Führung. Zwei Minuten später erzielte Lucas Haury sein sechstes Tor für die Gäste – das 30:31. So ging es weiter: 31:31 Mirle, 32:31 Niko Zimmer, 32:32 Kai Ludy. Rodalben kam 45 Sekunden vor Schluss wieder in Ballbesitz. Die Mannschaft hat 8:2 Punkte, Kandel auf Rang fünf hat 5:1 Punkte. Strauß (6) und Pascal Weiß (5) waren Kandels erfolgreichste Schützen, Leif Schäfer traf sieben Mal für die Gäste, die mit elf Spielern antraten. Thorsten Elsner kam 2023 von der HSG Bruchsal-Untergrombach als Trainer in die Südpfalz. In seiner ersten Saison führte er Kandel auf den dritten Platz.