Der FC Bienwald Kandel verstärkt sich aus der Oberliga Baden-Württemberg und verpflichtet einen Mittelfeldspieler aus Oberachern.

Verbandsligist FC Bienwald Kandel hat für die kommende Saison Bastian Barnick verpflichtet. Der 26-jährige Student für Bauingenieurwesen aus dem Karlsruher Stadtteil Grünwinkel kommt vom baden-württembergischen Oberligisten SV Oberachern – und hat damit künftig nur noch 18 statt 60 Kilometer einfache Wegstrecke zum Training.

Barnick ist im zentralen Mittelfeld und auf beiden offensiven Flügeln einsetzbar. Er spielte zuvor für den SV Spielberg und den 1.FC Bruchsal, in 159 Spielen der Ober- und Verbandsliga gelangen ihm 20 Treffer.