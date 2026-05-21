Über 200 junge Schüler aus den Grundschulen der Stadt Landau und von der Südlichen Weinstraße kämpften bei drei Turnieren um die Stadt- beziehungsweise Kreismeisterschaft.

Dabei war ein Turnier so spannend wie noch nie – weiß Werner Schmalz, der von der Fritz-Walter-Stiftung seit Jahren diese leitet, zu berichten. Bei den großen Grundschulen der Südlichen Weinstraße im Stadion ging es im letzten Spiel um alles zwischen Edenkoben und Herxheim. Beide konnten die führenden Annweilerer (14 Punkte) noch mit einem Sieg überholen. Lange stand es unentschieden, am Ende siegte Herxheim mit 2:0, aber zu wenig, um das Turnier zu gewinnen.

Somit ging der erste Platz an Annweiler mit 14 Punkten und 13:1 Toren (0:0 gegen Edenkoben und 1:1 gegen Herxheim) vor Herxheim mit ebenfalls 14 Punkten und 13:2 Toren (1:1 gegen Annweiler und 1:1 gegen Ilbesheim) sowie Edenkoben mit 13 Punkten und 11:4 Toren (0:0 gegen Annweiler und 0:2 gegen Herxheim). Ähnlich spannend war es bei den kleinen Grundschulen der Südlichen Weinstraße auf dem Kunstrasenplatz, wo es zu einem direkten Endspiel kam. Die beiden führenden punktgleichen Teams aus Essingen und Rohrbach trafen im letzten Spiel aufeinander. Es endete torlos. So gewann Essingen mit 13 Punkten und 8:0 Toren dank eines mehr erzielten Tores das Turnier vor den punktgleichen Rohrbachern (7:0).

Dritter wurde Gleiszellen-Gleishorbach mit sieben Punkten. Zwischen den Spielen wurden die Teams und Zuschauer von den Cheerleadern der Grundschule Insheim unterhalten. Bei den Stadtmeisterschaften der Landauer Grundschulen im Stadion siegte souverän die Thomas-Nast-Grundschule mit 16 Punkten (14:2 Tore) vor Dammheim mit 11 Punkten (8:3 Tore) und Nußdorf mit 10 Punkten (5:1 Tore). Der angesagte prominente Fußballer der Fritz-Walter-Stiftung, Sepp Stabel (Ex-Torwart und Trainer), musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Dafür war ein Überraschungsgast anwesend: Andreas Hölscher, ehemals Manager im Nachwuchsleistungszentrum Elversberg und jetziger Scout für den FC Bayern München. Dessen Sohn spielte in einer Landauer Schule mit. Er nahm dann auch aktiv an der Siegerehrung teil. Unterstützt wurde Schmalz dieses Mal vom 24-jährigen Jan Eckel aus Grünstadt, der in Mainz Sportmanagement studiert und in den letzten Zügen seiner Masterarbeit ist.

Er hatte den Geschäftsführer der Fritz-Walter-Stiftung und bei der Landesregierung für Sport beauftragten Michael Desch kontaktiert. Dieser hatte an der Uni einen Vortrag über seine Arbeit gehalten. Danach fragte er ihn, ob es eine Möglichkeit gebe, sich in der Fritz-Walter-Stiftung einzubringen. Jetzt ist er seit gut einem Monat dabei und bei den Turnieren an der Seite von Schmalz. Er ist auch Ansprechpartner für den Fritz-Walter-Preis für Fußballvereine mit Projekten der Jugendarbeit, wo es nicht um sportliche Leistungen, sondern um soziale Projekte geht.

Bei der abschließenden Siegerehrung der drei Turniere durch die Fritz-Walter-Stiftung und die beiden zuständigen Schulsportfachberater der Stadt Landau Mario Andruchowicz und der Südlichen Weinstraße Christoph Meyer erhielten die drei Erstplatzierten die beliebten Kanälchers-Shirts, Fritz-Walter-Bälle, Pokale und Urkunden sowie die Platzierten Springseile und Handpfeifen überreicht.