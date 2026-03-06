In Offenbach steigt am Sonntag das Spitzenspiel der Landesliga. Bis auf zwei Punkte kann der FSV an Primus Büchelberg heranrücken.

Absteiger FSV Offenbach hat sich in der Fußball-Landesliga zu einem Verfolger des Spitzenreiters SV Büchelberg entwickelt. Am Sonntag (17 Uhr) erwartet er ihn zum Topspiel.

Büchelberg kann den Tabellenvierten um acht Punkte distanzieren, Offenbach kann bis auf zwei Punkte an den Primus heranrücken. Dessen Spielertrainer Kevin Apfel war nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen den ASV Fußgönheim nicht unzufrieden: „Der Gegner wollte kein Fußball spielen, nur unser Spiel zerstören. Die Platzverhältnisse waren alles andere als einfach. Beide Joker waren verantwortlich für das Tor, das hat mich gefreut.“ Das Büchelberger Tor erzielte Yannick Schneider.

Büchelbergs Sportlicher Leiter Daniel Ochsenreiter vor dem Derby: „Ein echter Prüfstein. Doch wir wollen den Abstand auf keinen Fall geringer werden lassen.“ Was bleibt, ist der Elfmeterfluch. Am Sonntag versemmelte Lucas Palau vom Punkt.

Mit Trainer Yanik Wagner läuft’s

Die Form der Gastgeber könnte kaum besser sein. Offenbach hat fünf der jüngsten sechs Partien gewonnen. Der neue Trainer Yanik Wagner: „Wir wollen, dass die drei Punkte in Offenbach bleiben.“ Er betreut noch die A-Junioren, neben Kapitän Tim Hörner und Christoph Schall unterstützt ihn auch der früheren Kandeler Mittelstürmer Noah Beierle.

Vater des 5:2-Erfolgs beim SVW Mainz war Ersatztorhüter Florian Theobald, der den beruflich verhinderten Mika Stabel vertrat. In der entscheidenden Phase parierte er einen Strafstoß. Die Mainzer konnten ihn nicht überwinden. Beide Gegentreffer waren Eigentore seiner Mitspieler Luca Preuß und Luca Felix.

Torhüter Theobald: „Mein Herzensverein“

Theobalds Reflexe und Kommunikationsstärke weckten Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Der 36-jährige Herxheimer geht im Sommer in sein achtes Jahr im Queichtalstadion: „Es ist mein Herzensverein, ein Wechsel kam nicht infrage.“

Ab Sommer trainiert er das neue Torwartduo Moritz Brune/Noel Wittmann als Nachfolger von Sascha Hahn, den es zu Viktoria Herxheim zieht. „Theo“, wie ihn alle nennen, will nur noch im Notfall selbst die Handschuhe anziehen. Er bringt sich auch sonst stark ein, organisiert Teamevents und die Jahresabschlussfahrt. Er leitete die Torhüter der C-Junioren an, nach der Geburt von Sohn Toni musste er kürzertreten. Toni wird bald vier Jahre alt und spielt schon bei den Bambini des SV Viktoria Herxheim. Der Kleine ist total fußballverrückt, steht jeden Spieltag mit Mama Pia am Rande der Bande.

Schiri aus Landstuhl pfeift

Der gelernte Kfz-Mechatroniker Theobald arbeitet seit vielen Jahren in der Entwicklung bei Daimler Truck in Wörth. Am Sonntag sitzt er wieder auf der Bank, Mika Stabel kehrt zurück. Was meint „Theo“ zum kommenden Spiel? „Ich sehe zwei absolut gleichwertige Mannschaften. Doch unser Trainer Yanik Wagner bereitet sich stets akribisch vor und wird den Jungs einen passenden Matchplan vermitteln.“

Ein bekanntes Gesicht in der Südpfalz ist der Landstuhler Referee Markus Dunsbach. Er leitete im vergangenen August die Verbandspokalpartie des FSV Offenbach gegen Jahn Zeiskam (2:4) und zum Jahresausklang das Derby FC Bienwald Kandel - Viktoria Herxheim (3:1).

Beim FC Speyer 09, der an diesem Freitag (19.30 Uhr) den TuS Knittelsheim empfängt, ist der Landauer Werner Zimmel als Sportlicher Leiter zurückgetreten. Der Tabellenfünfte Fortuna Billigheim-Ingenheim erwartet am Sonntag (15 Uhr) die Spielvereinigung Ingelheim.