Bis Mittwoch registriert der TSV Kandel Voranmeldungen für seinen 48. Bienwald-Marathon am Sonntag, 12. März.

Stand Mittwoch haben sich 1764 Teilnehmer für die Doppelveranstaltung mit Halbmarathon angemeldet, so Organisationsleiter Markus Poth. Die Anzahl der Meldungen nähert sich der aus der Zeit vor Corona. „Anders als in den beiden letzten Jahren, besteht wieder die Möglichkeit zu duschen“, betont Vorstandsmitglied Norbert Wingerter. Er weist auf zwei Prädikate an: Die Pfalzmeister und die saarländischen Meister würden ermittelt.

Um die Pfalzmeisterschaft wird die Kandelerin Pia Winkelblech laufen. Die Ultratrailerin verbesserte im vorigen Jahr ihre Bestzeit auf 3:10:26 Stunden. Richard Schumacher vom Sparda-Team Rechberghausen und Lennart Nies vom TV Maikammer sind Starter, die den Marathon schon gewonnen haben. Die mehrfache deutsche Halbmarathon-Meisterin Thea Heim (Regensburg), die 2022 fast spielend auf der halben Strecke mit Streckenrekord gewann, mache ihr Versprechen wahr und komme wieder, so Wingerter.

Anmeldungen im Netz unter https://runtix.com/sts/10400/2406 machen es dem Veranstalter leichter und bringen den Läufern Vorteile. Weitere Infos unter https://bienwald-marathon.de/. Der Startschuss wird um 10 Uhr vor der Bienwaldhalle gegeben.