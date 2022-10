Läuft! Nach dem ersten Auswärtssieg gelang der TG Pfalz der erste Heimsieg in der 3. Bundesliga. In Grünstadt setzte sich die Pfälzer Kunstturner-Auswahl mit 10:2 Gerätpunkten gegen den TuS Leopoldshöhe durch.

„Endlich auch in neuen einheitlichen Trainingsanzügen, zeigte sich unser Teamspirit jetzt auch nach außen sehr deutlich“, bemerkte Philipp Mäuslein vom TuS St. Martin, Kapitän der Mannschaft, der am Sprung antrat. Schon am Boden zeigte sich die Dominanz der Pfälzer in diesem Wettkampf. Lucas Gronbach, Maxwell Robertson und Ayyub Bouamama konnten direkt zehn Scorepunkte für die TG sichern. Am Paradegerät Seitpferd zeigten Dario Weis vom TV Bad Bergzabern und Gastturner Maxwell Robertson ihr Können. Wieder volle zehn Scorepunkte. An den Ringen sicherte das Team mit Weis und Robertson die Halbzeitführung mit 28:7 Punkten. Benjamin Schreieck vom TuS St. Martin verlor sein Duell.

Nach der Pause holte Mäuslein am Sprung direkt drei Punkte. Gar mit 12:0 gewann die Pfalzauswahl den Vergleich am Barren. So war es dann verschmerzbar, dass die TG-Turner am Reck ihre Schwächen noch nicht ganz beseitigen konnten.

„Der Sieg war wichtig und wird jetzt direkt ordentlich gefeiert“, freute sich der Landauer Trainer Stefan Hertel. In Heidelberg-Kirchheim geht es am Samstag um 14 Uhr weiter.