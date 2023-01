Die spannende Frage vor dem Start des zweiten Teils der Rheinzabener Winterlauf-Serie: Wer von den Favoriten steht am Sonntag um 10.20 Uhr an der Startlinie und läuft die 15 Kilometer? Verbunden mit einem Fahrplanwechsel der Bahn gibt es über die 15-km-Distanz eine neue Streckenführung.

Das Organisationsteam um Daniel Hochmuth hat sich einige Gedanken gemacht: „Wir können in dem Zeitraum des Laufes nur einmal die Bahnstrecke überqueren. So haben wir uns entschlossen, eine Schleife im Nordosten von Hatzenbühl sowie eine kleine Runde im Osten von Rheinzabern einzubauen. Das Ziel befindet sich nun im Leichtathletik-Stadion hinter der IGS.“

Hochmuth rechnet mit 650 Teilnehmern. Die 15 Kilometer stehen selten im Wettkampfkalender. Daher ist es schwierig für die Athleten, das Rennen einzuteilen. Positionskämpfe auf den letzten Kilometern sind an der Tagesordnung.

Auftaktsieger nicht dabei

Der Auftaktsieger bei den Männern, der 19-jährige Äthiopier Yihun Fantahuhn Gezahigu (LC Oympia Lorsch), wird sich auf Bahnwettkämpfe konzentrieren. Somit nehmen Maximilian Walter (Engelhorn Sports Team/TV Schriesheim) und Julian Beuchert (LAZ Mosbach-Elztal) die Favoritenrolle im Kampf um den Seriensieg ein. Beuchert gewann am Dreikönigstag in Dielheim den 10-km-Lauf vor Jochen Uhrig (TSG Weinheim), der wie Jonas Lehmann (TuS Heltersberg) beim Zehner in Rheinzabern knapp eine Minute Rückstand hatte. Um den Tagessieg möchte noch ein anderer mitmischen. „Wenn meine Entzündung an Sehne abgeklungen ist, werde ich einen Start wagen“, meldete sich Simon Stützel beim Veranstalter.

Offener ist die Entscheidung bei den Frauen. Sophia Kaiser und Amelie Svensson (beide LG Region Karlsruhe) werden starten und wohl wieder das Tempo bestimmen. Beim Serienabschluss wird Kaiser aber fehlen, und Svensson liebt als Hindernisspezialistin die längeren Strecken nicht. Damit rücken Sylvie Müller (MTG Mannheim) und Tamara Schütz (VfL Ostelsheim) in den Fokus. Sie finishten beim Auftakt auf den Rängen vier und fünf.

LG Region Karlsruhe stellt die meisten Sieger

Dass die LG Region Karlsruhe wohl wieder das größte Starterfeld stellt, ist für den Cheftrainer der Badener, Günter Scheefer, eine Selbstverständlichkeit: „Wir sind mit allen Athleten, die keine Hallensaison bestreiten, hier. Wir sind dankbar für die Wettkampfmöglichkeit. Der Verein arbeitet hier mit viel Herz und Sachverstand, und dies sollte man unterstützen.“ Die LG stellte in den vergangenen zehn Jahren die meisten Tages- und Seriensieger in Rheinzabern.