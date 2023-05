Die Verbandsliga-Teams des TC Schwarz-Weiß Landau haben ihre ersten Spiele in der Medenrunde. Die Männer von Schwarz-Weiß treten am Sonntag um 10 Uhr gegen den TC Weiler an.

An Position sechs ist Vereinstrainer Frank Bohlender gelistet. Er spielt am Samstag um 13 Uhr in der Herren-50-Südwestliga gegen den TV Königstein. Nur wenn Not am Mann sei, werde er im Verbandsligateam antreten, sagt er. Marlon Vankan, der Belgier Louis Van Herck, der Luxemburger Can Ayralin und Alexander Antrett sind auf den ersten Plätzen gelistet. Der Franzose Arnaud Restifo spiele nicht, teilt Bohlender mit, der die Verbandsliga-Mannschaft führt.

18 Jahre alt ist Fabienne Nowak, Mannschaftsführerin der Frauen von Schwarz-Weiß. Die Steinfelderin, Schülerin des Alfred-Grosser-Gymnasiums in Bad Bergzabern, hat das Amt von Leonie Gellweiler übernommen, die studiert. Wer spielt, auf welchem Platz, wo die Toiletten und Umkleiden sind, dafür sind Mannschaftsführer da. Zwei der drei gelisteten Topspielerinnen würden am Sonntag beim 1. TC Weilerbach spielen, so Nowak. Es handelt sich um die Slowakinnen Ana Sabikova (18) und Ivana Gresova (19) und die Französin Maeva Ringot. Luisa Wehefritz, Gellweiler, Luisa Müllich und Katja Tholen hat Nowak in der Auswahl. Sie spiele an fünf.