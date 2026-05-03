Fussball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam bezwingt TSG Bretzenheim und hält damit das Aufstiegsrennen offen

Die frohe Kunde vom 1:1 des SV Viktoria Herxheim gegen Basara Mainz kam erst eine Stunde später. Zuvor hatte der TB Jahn Zeiskam seine Hausaufgaben gemacht und die abstiegsgefährdete TSG Bretzenheim mit 2:0 (1:0) besiegt. Damit ist das Rennen um den Relegationsplatz der Verbandsliga Südwest wieder völlig offen, der Turnerbund steht jetzt mit den Japanern aus der Landeshauptstadt punktgleich auf dem zweiten Rang. Der Sieg war ungefährdet und verdient, weil der Jahn eine engagierte Leistung in allen Mannschaftsteilen zeigte und über weite Strecken der Partie das tonangebende Team war.

Die Mannschaft von Jannick Immel begann druckvoll und nahm gleich in der Anfangsphase vor 150 Fans das Zepter in die Hand. Möglichkeiten zur frühen Führung vergaben Jonas Schäfer und Leon Ohlinger, der aus aussichtsreicher Position in letzter Sekunde von einem gegnerischen Abwehrspieler abgedrängt wurde. Eine Minute vor der Halbzeit fiel dann doch noch der vielumjubelte und zu diesem Zeitpunkt für den Jahn eminent wichtige Führungstreffer. Ein Freistoß aus 20 Meter von Joe-Luca Fuhr wurde von der Bretzenheimer Mauer in die andere Richtung abgefälscht und landete im Tor.

Offener Schlagabtausch

Nach Wiederanpfiff begannen die Hausherren wieder druckvoll und erarbeiteten sich weitere Tormöglichkeiten. Keeper Bastian Rosius avancierte zum besten Akteur der Mainzer. Mit zwei Glanzparaden gegen Ohlinger hielt er in dieser Phase seine Farben im Spiel. Ab der 70. Minute verstärkten die Gäste aus der Landeshauptstadt ihre Offensivbemühungen, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Joker Moritz Sonnenschein, als er nach einem Eckball aus kurzer Distanz über das Zeiskamer Gehäuse schoss (65.) Mit einem satten Schuss aus 14 Meter sorgte der ebenfalls eingewechselte Josip Saravanja eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung. Die Vorbereitung kam von Jonas Schäfer, der sich auf der rechten Seite gegen drei Gegenspieler durchsetzte.

Zeiskams Mittelstürmer belohnte sich für eine bärenstarke Leistung, er machte viele weite Wege und gewann nahezu alle Zweikämpfe. Die Gäste trafen in der Nachspielzeit durch Johannes Gehrling noch die Latte, zuvor hatten sie sich in der Schlussphase mit zwei Zeitstrafen für Lukas Helbach und Paul Jung (beide wegen Meckerns) selbst dezimiert. Ihr Cotrainer Timo Schmidt erwies sich als fairer Verlierer: „Der erste Gegentreffer fiel extrem unglücklich. Doch insgesamt war Zeiskam die bessere Mannschaft, deshalb geht der Sieg natürlich in Ordnung.“ Zeiskams Coach Jannick Immel räumte ein, dass sein überraschender Rücktritt zum Saisonende unter der Woche für Turbulenzen gesorgt hatte: „Deshalb bin ich mächtig stolz auf die Mannschaft, weil sie trotzdem sehr souverän und konzentriert aufgetreten ist. Es war kein Sieg der spielerischen Leichtigkeit, doch darauf kam es heute nicht an. Es zählen jetzt nur die Ergebnisse.“