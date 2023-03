Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sven Kronemayer spielte in der Jugend für den Karlsruher SC und dem U17-Nationalteam. Nach seinem ersten Profivertrag bremsten ihn Verletzungen aus. Im Sommer wechselt er zum TB Jahn Zeiskam. Der tritt am Sonntag gegen Mainz an.

In der Vergangenheit hießen die Gegner des Bellheimers Sven Kronemayer auf dem Fußballplatz nicht nur FC Bayern München, Eintracht Frankfurt oder 1. FC Kaiserslautern, sondern auch mal Niederlande