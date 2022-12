Der Judokan Landau hat eine Südwestdeutsche Meisterin: Tanja Schmadel. In Siershahn trat sie in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm an und ließ ihren Gegnerinnen keine Chance. Sie setzte sich souverän mit einer großen Innensichel und einer Haltetechnik gegen Liana Yedgarian (JC Wiesbaden) durch. Die Kämpfe gegen Joya Blöcher (JC Zweibrücken) und Viktoria Husieva (JC Wiesbaden) beendete sie jeweils mit eine Hebeltechnik vorzeitig. Sie ist für die deutschen Meisterschaften im Januar qualifiziert. 2018 hatte Schmadel mit 22 Jahren bei der DM in Stuttgart Bronze gewonnen. In der Jugend ging Lina Hartmann vom 1. Budoclub Zeiskam in Siershahn auf die Matte. Sie erreichte in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm den siebten Platz.