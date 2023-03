Der ASV Landau Badminton hat am letzten Doppelspieltag der Saison einen versöhnlichen Abschluss in der Rheinland-Pfalz-Liga gefeiert und sich noch auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

Zuerst nahm das Team mit dem 4:4 gegen Tabellenführer 1. BCW Hütschenhausen II diesem die Chance auf die Meisterschaft, dann schlug es Schlusslicht BCK Heimbach-Weis. Kurioserweise trafen die Landauer wie in der Vorsaison am letzten Spieltagswochenende auf Spitzenreiter und Tabellenletzten. Eine weitere Parallele: der – diesmal erkältungsbedingte – Ausfall von David Schwarz, den Paul Beckermann vertrat.

Der ASV ging durchaus ambitioniert in das Duell mit dem Tabellenersten, hatte einen Punktgewinn als Marschroute ausgegeben. Diesen Anspruch untermauerte das Damendoppel Kathrin Becker/Nora Behsler mit einem souveränen Sieg (21:14, 21:10) ebenso wie Christian Dümler und Mark Baumann in einem wechselhaften Match (21:17, 18:21, 21:15). Alex Engelhardt/Beckermann verspielten im ersten Satz einen hohen Vorsprung und konnten das Spiel danach nicht mehr zu ihren Gunsten wenden (19:21, 17:21). Anschließend gewann Becker ihr Dameneinzel mit 21:18, 21:15, sodass nach dem sicheren Sieg von Engelhardt (21:15, 21:16) und der damit einhergehenden 4:1-Führung der anvisierte Punktgewinn bereits feststand.

Der fünfte Punkt will nicht gelingen

Zum siegbringenden fünften Punkt sollte es trotz dreier guter Chancen nicht reichen, vielmehr wurden alle drei Spiele im dritten Satz verloren. Zuerst vergab Dümler in einem ab dem zweiten Satz umkämpften und mitreißenden Spitzeneinzel sogar einen Matchball (21:11, 21:23, 19:21), dann unterlag Beckermann im Duell zweier oftmaliger Trainingspartner (15:21, 21:18, 15:21), und zum Abschluss hatte das Landauer Mixed Baumann/Behsler mit 9:21, 21:17, 14:21 das Nachsehen.

Doch das Unentschieden sollte noch Gold wert sein, sodass die Landauer Mannschaft eher optimistisch aus dem Spiel ging und sich mehr darüber ärgerte, dass nach dem Spiel zu später Stunde von der Landauer Gastronomie kein Abendessen mehr zu bekommen war.

Ungeschlagene Becker tütet nächsten Sieg ein

Am Sonntag war die Favoritenrolle klar an den ASV verteilt, denn die Gäste aus Neuwied hatten noch keinen Sieg erzielt. Dümler/Baumann (21:14, 22:20) und Becker/Behsler (21:14, 25:23) mussten jeweils im zweiten Satz in die Verlängerung. Engelhardt/Beckermann taten sich noch schwerer, blieben im dritten Satz jedoch nervenstark (21:14, 16:21, 21:19). Ähnlicher Spielverlauf, gleiches Ergebnis auch im Mixed für Baumann/Behsler: 21:14, 22:24, 21:13. Somit war es Mannschaftsführerin Becker vorbehalten, mit dem gewohnten Zweisatzerfolg (21:7, 21:15) im Dameneinzel den Sieg und damit den Klassenerhalt und den Sprung auf Platz 4 einzutüten.

Die Pflicht war getan, die Siege in den Herreneinzeln zum 8:0 für den ASV von Engelhardt (21:14, 21:13), Beckermann (21:17, 21:14) und Dümler (21:17, 18:21, 22:20) waren nur noch die schöne Kür.

„Die Saison hat Spaß gemacht“

Mannschaftsführerin Becker, die entgegen der Auflistung unter badminton-liga.nu in ihren Einzeln im gesamten Saisonverlauf ungeschlagen und sogar ohne Satzverlust geblieben ist, zog ein zufriedenes Fazit: „Die Saison hat großen Spaß gemacht, auch wenn in vielen engen Spielen durch einige ärgerliche Dreisatzniederlagen einige Punkte liegen geblieben sind.“ Der vierte Platz gebe das Leistungsniveau im gesamten Saisonverlauf ganz gut wieder. Ihre vermeintliche Niederlage, eine Verwechslung, war vom Staffelleiter trotz Hinweises noch nicht korrigiert worden.